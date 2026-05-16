Не дозволувајте јагодите да се расипат. Еве како да ги одржите свежи подолго

Сезоната на јагоди е омилено време од годината за многумина, но ова нежно овошје може брзо да ја изгуби својата свежина ако не се складира правилно. За да ги задржите сочните плодови што е можно подолго, клучно е да ги знаете правилните методи на складирање. Одгледувачите од Сансет, познати по своите јагоди, ги открија клучните чекори и најчестите грешки што треба да се избегнат, пишува Eating Well.

Основни правила за подолга свежина

Според Линдзи Гамон, менаџер на брендот, основното правило е едноставно. „Најдобриот начин за складирање на свежи јагоди е во фрижидер“, истакнува таа. Јагодите најдобро е да се распоредат во еден слој на чинија или послужавник обложен со хартиени крпи и да се остават непокриени или само малку покриени.

„Хартиената крпа ќе ја апсорбира вишокот влага, додека редењето на бобинките во еден слој ќе спречи нивно згмечување“, објаснува Гамон. Ако ги редите една врз друга во длабок сад, тежината ќе ги згмечи бобинките на дното, што значително ќе го забрза нивното расипување.

Ако користите сад, проверете дали е проветрен или малку отворен за да може воздухот да циркулира. „Натрупувањето на влага е непријател на свежите бобинки“, вели Гамон. Вишокот вода го поттикнува растот на мувлата. Правилно складираните јагоди можат да останат свежи од три до седум дена, а Гамон забележува дека колку се посвежи кога ги купувате, толку подолго ќе траат.

Чести грешки при складирање на јагоди

Една од најчестите грешки е оставањето јагоди на шанкот. „Дури и неколку часа на собна температура може значително да го скрати нивниот рок на траење“, предупредува Гамон. Друга клучна грешка е нивното прерано миење. Измијте ги јагодите непосредно пред јадење, а не пред да ги чувате во фрижидер. Водата на бобинките пред складирањето ќе го забрза растот на мувлата и ќе предизвика нивно омекнување.