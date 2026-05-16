Црниот чај може значително да го намали ризикот од срцеви заболувања

Нoви докази сугерираат дека црниот чај може да игра важна улога во одржувањето на здравјето на срцето. Во време кога загриженоста за кардиоваскуларното здравје расте, се чини дека за многумина, дел од решението лежи во едноставна шолја чај, пишува Express.co.uk.

Ново истражување спроведено на 1.000 возрасни лица, анализирано од страна на Советодавниот панел за чај, откри дека повеќе од три четвртини од Британците, 76 проценти, се загрижени за здравјето на своето срце. Тоа покажува колку луѓе бараат едноставни начини да останат здрави на долг рок, и охрабрувачки е да се знае дека една од наједноставните здрави навики можеби веќе е во речиси секоја кујна.

Улогата на полифенолите во здравјето на срцето

Експертот за чај на Советодавниот панел, д-р Тим Бонд, објасни за што се работи. „Чајот содржи природни растителни соединенија, наречени полифеноли, кои се поврзани со низа кардиоваскуларни придобивки“, рече тој. „Овие биоактивни соединенија се чини дека им помагаат на крвните садови да функционираат подобро, помагаат во одржувањето на здрави нивоа на холестерол и го намалуваат воспалението, што е важно за здравјето на срцето.“

Што покажува истражувањето?

„Голема студија на повеќе од 207.000 возрасни лица од UK Biobank покажа дека луѓето кои консумирале храна и пијалоци најбогати со полифеноли, вклучувајќи го и чајот, имале 22 проценти помал ризик од развој на срцеви заболувања“, рече д-р Бонд.

Тој, исто така, спомена уште една голема анализа, која опфатила речиси милион возрасни лица, и покажала дека редовното пиење црн чај е поврзано со помал ризик од коронарна срцева болест. Научниците веруваат дека флавоноидите, група биоактивни полифенолни соединенија кои се природно присутни во чајот, играат клучна улога во ова.

Колку чај да се пие и како да се подготви?

Има уште добри вести за љубителите на чај. „Истражувањата сугерираат дека придобивките може да се видат со само две шолји на ден, а неколку студии покажуваат дека секоја дополнителна шолја може дополнително да му користи на кардиоваскуларниот систем“, рече д-р Бонд. „Интересно е што просечниот Британец, според прегледот на истражувањето на TAP, веќе пие помеѓу четири и пет шолји на ден“, додаде тој.

Сепак, начинот на подготовка е исто така важен. „За да добиете најмногу полифеноли од вашиот чај, треба да го потопите во вода најмалку две минути“, советува д-р Бонд. „Краткото потопување на кесичката чај нема да ослободи иста количина на корисни биоактивни соединенија. Соодветната подготовка овозможува повеќе од овие здрави растителни соединенија во шолјата да се ослободат.“

Експертите исто така нагласуваат дека е најдобро да се пие свежо сварен чај. Заменувањето на засладените газирани пијалоци со незасладен чај може да помогне во намалувањето на внесот на шеќер, а воедно да се зголеми внесот на корисни полифеноли.