Научници: Медитеранот каков што го знаевме е изгубен засекогаш

Медитеранот се затоплува брзо, со стотици нови и инвазивни видови кои ги истиснуваат домашните риби, школки и други организми.

Научниците предупредуваат дека некои од промените се веќе неповратни и сериозно ќе влијаат на рибарите и крајбрежните заедници кои со генерации зависеле од морето.

„Медитеранот на нашите дедовци, нашите старешини и античките Грци е изгубен засекогаш. Многу од овие промени се неповратни“, рече морскиот биолог Ернесто Азуро од Италијанскиот Национален истражувачки совет, пренесува АП.

Главната причина за затоплувањето на морето се климатските промени, предизвикани првенствено од согорувањето на нафта, јаглен и гас. Медитеранот е особено ранлив бидејќи е речиси затворен басен од кој топлината не може да се распрсне како во отворените океани.

Морето би можело да се затоплува за шест степени до крајот на векот

Медитеранот се смета за едно од жариштата на климатските промени. Според научните проценки, температурата на неговите води би можела да се зголеми за два до шест степени до 2100 година, додека морските топлотни бранови ќе станат почести и поинтензивни.

Други проценки, во зависност од сценариото за емисии и проучуваната област, предвидуваат зголемување на температурата на морето од околу 1,8 до 3,5 степени.

Потоплото море им користи на видовите кои главно влегуваат во Медитеранот преку Суецкиот канал. Тука спаѓаат отровните риби-пуфери, огнени риби и риби-зајаци, кои брзо се шират кон запад, вклучувајќи ги областите долж Италија, Франција и Шпанија.

Огнената риба за прв пат е забележана во источниот Медитеран во 2012 година, по што брзо се проширила кон запад. Нејзините отровни боцки можат сериозно да ги повредат луѓето, додека рибите-пуфери се отровни и потенцијално фатални ако се јадат.

Околу 1.000 инвазивни видови откриени во Медитеранот

Според Азуро, досега се идентификувани околу 1.000 инвазивни видови во Средоземното Море, од кои околу 800 веќе се етаблирале трајно.

Последиците се особено видливи во источниот Медитеран, каде што 93 проценти од популацијата на мекотели исчезнала во плитките води. На Кипар, светулките ги заместиле некои автохтони видови кои традиционално биле важни за рибарите, како што е врасата.

Рибите-зајци, кои ги проголтуваат алгите од морското дно, исто така предизвикуваат голема штета. На тој начин ги уништуваат живеалиштата потребни за бројни автохтони видови.

„Медитеранот ќе биде уште посиромашен и ќе има уште помалку видови бидејќи климатските промени, особено во неговиот источен дел, создаваат услови кои повеќе не се соодветни за автохтоните видови“, рече Азуро.

Школките речиси исчезнати по дел од Јадранското Море

Научниците исто така предупредуваат за масовно изумирање на школките по должината на италијанскиот јадрански брег. Температурата на морето на некои места надмина 30 степени, а од Венеција до Бари е регистриран речиси целосен број на смртни случаи од некогаш бројни популации.

„Бројот на смртни случаи беше спектакуларен. Ако не најдеме популации кои можат да преживеат во новите климатски услови, иднината на школките, барем во Јадранското Море, не е среќна“, рече Азуро.

Промените нема да влијаат само на природата. Со исчезнувањето на автохтоните видови, рибарите го губат уловот што нивните клиенти го знаат и го бараат, додека цели крајбрежни области мора да се прилагодат на нови видови и на поинаков начин на живот од морето.

Инвазивните видови повеќе не можат целосно да се елиминираат

Експертите веруваат дека е предоцна целосно да се запре ширењето на инвазивните видови, но последиците можат да се ублажат.

Една опција е да се поттикне риболовот на јадливи видови како што се огнените школки и да се воведат во ресторани и продавници. Рибарите би можеле да бидат платени и за да ловат нејадливи или отровни видови како што е пуферската риба, која потоа сигурно би била уништена.

Понатамошното ширење би можело да се намали со задолжително третирање на баластната вода на бродовите, која се користи за транспорт на туѓи видови меѓу морињата. Според експертите, ваквите мерки можат да го намалат воведувањето на нови видови за 95 до 99 проценти. Специјалните премази на труповите на бродовите, исто така, можат да го спречат преносот на организми.

„Знаеме што треба да направиме. Треба да ја намалиме употребата на фосилни горива. Ова е итно прашање за човештвото, а решенијата ни се познати, но тие бараат заедничка глобална визија“, рече зоологот Пјеро Џеновези Папик од Италијанскиот институт за заштита и истражување на животната средина.