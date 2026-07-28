Авион на „Квантас“ леташе од Мелбурн до Тулуз без престан

Тест авионот A350-1000ULR на „Ербас“ слета во Тулуз по непречен лет од Мелбурн кој траеше 24 часа и 10 минути. Авионот, со регистрациски број F-WULR, беше развиен за програмата „Проект Санрајз“ на „Квантас“, преку која австралиската компанија сака да ги воведе најдолгите комерцијални рути без престан во светот.

На повратната етапа од тестот, авионот прелета над Тихиот Океан, САД и Атлантикот. Тоа е еден од најдолгите летови во историјата на комерцијалната авијација.

Авион за рути подолги од 20 часа

Специјално модифициран A350-1000ULR е развиен за идните ултра-долги рути на „Квантас“, вклучувајќи директна рута помеѓу Сиднеј и Лондон. Авионот има дополнителен резервоар за гориво и е дизајниран за комерцијални летови што можат да траат до 22 часа.

За време на маратонскиот лет, Airbus го тестираше работењето на системот во услови на екстремно долги релации. На тест екипажот на Airbus му се придружија на летот двајца пилоти на Qantas.

Билетите се во продажба на почетокот на 2027 година

Qantas планира да преземе вкупно 12 од овие авиони. Секој ќе има 238 седишта распоредени во четири патнички класи, што е помалку од вообичаениот број седишта во големи авиони со широк труп, но остава повеќе простор за патниците на екстремно долги рути.

Почетокот на комерцијалните летови како дел од програмата „Проект Санрајз“ е закажан за октомври 2027 година. Се очекува продажбата на билети да започне на почетокот на 2027 година, откако Qantas ќе го потврди точниот распоред на првите рути и ќе го заврши конечното тестирање на авионите.