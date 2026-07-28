Залепиле постер врз Пикасо во Лондон и истуриле црвена боја. Сега се осудени

Лондон – Двајца пропалестински активисти се осудени за предизвикување материјална штета по протестна акција во која тие целеа слика од Пабло Пикасо во Националната галерија во Лондон. Поротата во Крунскиот суд во Саутерк ги прогласи Џаи Халаи (25) и Мондеј-Малахи Розенфелд (23), членови на активистичката група „Дема на младите“, за виновни по повеќе од девет часа, објавува „Телеграф“.

Детали за протестната акција

Халаи, британски здравствен работник, и Розенфелд, студент по политички науки, залепија постер од мајка од Газа врз заштитното стакло на сликата на Пикасо „Мајчинство“ на 9 октомври 2024 година. Потоа истурија црвена боја на база на вода врз дрвениот под на галеријата. Снимките прикажани во судот покажуваат како обезбедувањето неуспешно се обидува да ги одвои активистите од сликата додека тие залепија постер со фотографија врз заштитното стакло. Тие извикуваа „Слобода за Палестина“ додека ги водеа.

Во друг клип, може да се чуе како демонстрантите велат: „Велика Британија е соучесник во геноцид… Во Палестина, жените се породуваат без никаква медицинска помош. Осумдесет и седум проценти од јавноста поддржува ембарго за оружје врз Израел. Ни треба демократска револуција.“

Штетата се дискутира на суд

Мајкл Вили, раководител на обезбедувањето и одржувањето во Националната галерија, сведочеше дека трошоците немаше да бидат направени доколку бојата не беше истурена на подот. „Бојата беше на мермерните рабови, балустрадите, оградите и влезе во приклучоците“, рече тој.

На прашањето на обвинителот Тоби Манхир за сериозноста на штетата, Вили одговори: „Сè што остана беа дамки во порите на мермерот… моравме целосно да го замениме печатот. Беше проценето дека може да се исчисти доволно за повторно да се отвори галеријата.“ Тој потврди дека „во тоа време немало очигледна трајна штета“.

Трошоци за чистење и поправки

Иако вкупната штета беше проценета на 8.000 фунти (9.360 евра), трошоците за самото чистење беа 271,59 фунти (318 евра). Кејти Мекфаден, адвокатката на Халаи, рече дека одлуката за извршување на поправките била чисто козметичка, за да се осигури дека Националната галерија ќе продолжи да „изгледа елегантно“.

На поротата ѝ беше кажано дека на четири работници им биле платени 120 фунти (140 евра) на час таа вечер за „да го вратат подот во првобитната состојба по процесот на чистење“. Вили објасни дека работата била неопходна за „галеријата да биде погодна за посетители следниот ден“ и вклучувала шмирглање на подот и нанесување нов слој боја за да се отстранат сите дамки од чистењето.

На судот му беше кажано и за трошоците од 250,28 фунти (293 евра) за „интервенција“, што се однесува на времето потребно за повторно отворање на галеријата. Лаура О’Брајан, адвокатката на Розенфелд, тврдеше дека галеријата требало да биде подготвена за вакви инциденти со оглед на големиот број посетители.

„Овие работи се случуваат во Националната галерија“, рече таа. Вили одговори: „Не вака, но се случуваат мали истурања.“ Судијата Дејвид Томлинсон ги ослободи активистите со кауција во исчекување на пресудата, која ја закажа за септември.