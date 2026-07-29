Илјадници работници на Ауди излегоа на улица: Се плашат од затворање на фабриката и масовни отпуштања

Околу 6.000 вработени во фабриката на Ауди во Некарсулм денес протестираат поради можното прекинување на производството на оваа локација и бараат план за реструктуирање од матичната компанија Фолксваген.

Работниците и синдикатот IG Metal не бараат само зачувување на постојните работни места, туку пред сè јасна стратегија за иднината на фабриката, објавува Tagesšau.

Фабриката во Некарсулм во сојузната покраина Баден-Виртемберг вработува околу 15.000 луѓе, а во неа се произведуваат моделите Audi A5, A6 и A8, како и електричниот Audi e-tron GT во помали серии.

Неизвесноста дополнително се зголеми откако Фолксваген објави голема програма за намалување на трошоците.

Според претходните медиумски извештаи, како дел од реструктуирањето, се разгледува укинување на до 100.000 работни места низ целата групација, додека меѓу можните мерки се споменуваат и промени во производствената мрежа.

Менаџментот на Фолксваген и Ауди нагласува дека одлуката за затворање на фабриката сè уште не е донесена.

Извршниот директор на Фолксваген, Оливер Блум, изјави дека сака да најде „попаметни решенија“ наместо затворање на погони, вклучително и можни нови производствени задачи за постојните фабрики.

Претставниците на вработените сакаат во Некарсулм да се произведува уште еден модел, особено од сегментот на електрични возила, со цел да се обезбеди долгорочна иднина на фабриката.

Ауди во моментов се соочува со пад на продажбата, особено во Кина, како и со притисок од американските царини.

Компанијата веќе најави мерки за штедење, а меѓу првите чекори во Некарсулм ќе биде укинувањето на ноќната смена од ноември, што треба да ги намали трошоците и да ја зголеми ефикасноста на производството.