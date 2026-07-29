Цената на нафтата скокна на над 87 долари по новите конфликти меѓу САД и Иран

Новите конфликти меѓу Соединетите Американски Држави и Иран го поттикнаа порастот на цените на нафтата на 87 долари за барел, европските берзански индекси се во позитива, додека пазарите ја чекаат одлуката на американските Федерални резерви за каматните стапки, како и извештаите за заработката на големите технолошки компании Мајкрософт, Мета и Квалком.

Цената на северноморската нафта Брент скокна во утринските часови за околу 3,8 проценти, на повеќе од 87 долари за барел, додека американската WTI нафта се зголеми за околу 3,7 проценти и надмина 82 долари за барел, објавува Си-Ен-Би-Си.

Централната команда на САД (CENTCOM) објави дека иранската Револуционерна гарда испалила повеќе балистички ракети кон американските бази на Блискиот Исток.

Потоа, американските и саудиските сили извршија напади врз логистичките и складишните објекти на проиранските групи во источен Ирак.

Денес во 9:30 часот наутро, германскиот DAX порасна за 0,09 проценти, францускиот CAC 40 за 0,26 проценти, британскиот FTSE за 0,47 проценти, а московскиот MOEX за 0,93 проценти.

Европските фјучерси за гас за август беа продадени денес на отворањето на Амстердамската берза TTF по цена од 56,5 евра за мегават-час.

Вредноста на еврото во однос на доларот на Форекс берзата денес е 1,13978 долари, пренесува Танјуг.

Цената на златото се искачи на 4.046,77 долари за унца, а цената на пченицата на 6,66736 долари за бушел (27.216 килограми).

На затворањето на тргувањето во вторник, американскиот берзански индекс Дау Џонс порасна за 1,03 проценти на 52.747,32 поени, S&P 500 за 0,21 процент на 7.428,78 поени, додека Насдак падна за 0,22 проценти на 24.876,91 поени.

Во Европа, до крајот на неделата, фокусот ќе биде на прелиминарните податоци за бруто домашниот производ на Еврозоната и Германија, инфлацијата во Еврозоната, како и одлуката на Банката на Англија за каматните стапки.