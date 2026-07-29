Зголемени продажните цени на производителите на индустриски производи

Продажните цени на производителите на индустриски производи вкупно (на домашниот и на странскиот пазар) во јуни годинава се зголемени за 0,5 проценти во однос на претходниот месец, а за 6,2 проценти во однос на јуни минатата година – објави Државниот завод за статистика.

Во однос на мај, регистрирано е зголемување на продажните цени во секторите Рударство и вадење камен за 3,7 проценти, Преработувачка индустрија за 0,4 проценти, Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 0,5 проценти и Снабдување со вода; отстранување вода, управување со отпад и дејности за санација на околината за 1 процент.

Во споредба со јуни минатата година, продажните цени се зголемени во Рударство и вадење камен за 24,5 проценти, во Преработувачката индустрија за 5,2 проценти, во Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација за 11,2 проценти и во секторот Снабдување со вода; отстранување вода, управување со отпад и дејности за санација на околината за 7,4 проценти.

Продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар во јуни 2026 годинава се намалени за 0,2 проценти во однос на претходниот месец, а се зголемени за 4,3 проценти во однос на истиот месец од претходната година. На странските пазари, пак, продажните цени на производителите на индустриски производи во јуни се зголемени за 0,9 проценти во однос на претходниот месец, а за 7,1 проценти во однос на јуни лани.