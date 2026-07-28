Падна водостојот на Рајна – поскапе транспортот: „Малите товари се неисплатливи“

Нивото на водата во Рајна повторно се намали поради топлото и суво време, објави денес германската агенција за внатрешни пловни патишта, што обично значи поголем сообраќај на бродови и повисоки трошоци за транспорт на суровини и гориво за фабриките. Рајна е најважниот комерцијален внатрешен пловен пат во Европа и важна транспортна рута за стоки како што се житарки, минерали, руди, јаглен и нафтени производи, потсетува Ројтерс.

Само германската индустрија транспортира приближно 200 милиони тони стока годишно, вклучувајќи гориво и суровини, по Рајна. Бројни електрани и индустриски постројки во срцето на Германија транспортираат јаглен и суровини за хемиско производство по Рајна, што ги поврзува со увозни терминали на Северното Море.

Топлинскиот бран го намали нивото на водата, па затоа товарните бродови честопати можат да пловат само со околу десет проценти или дури и со помал капацитет, што значи повисоки трошоци за сопствениците на товар, при што пратките се распределуваат низ повеќе бродови.

„Индустријата го префрла товарот на железнички и патен транспорт, но тоа е скапо“

Кога нивото на реките драматично паѓа, товарот мора да се префрли на железнички и камионски транспорт, а тие мрежи често се веќе преоптоварени и поскапи. Резултатот не е нужно недостиг, туку остар скок на трошоците за превоз што директно ги зголемува трошоците за енергија и индустријата.

„Сопствениците на бродови сега воведуваат дополнителни ниски такси за вода за да им биде профитабилно да пловат со толку мали количини на товар“, изјави еден трговец со стоки за Ројтерс. „Индустријата го префрла товарот на железнички и патен транспорт, но дури и тоа е скапо поради зголемената побарувачка“, додаде тој.

Цената на транспорт на товар со танкерски баржи од Ротердам до Карлсруе се зголеми на околу 130 до 140 евра по тон денес, во споредба со околу 120 до 125 евра претходно оваа недела и само 45 евра на крајот на јуни, велат трговците.

„Достигната е точката каде што малите товари повеќе не се профитабилни“

На критичната точка во близина на Кауба, во близина на Карлсруе, нивото на водата нагло опадна и, со прогнозата за суво време за наредните денови, се очекува да се намали уште повеќе. Се предвидува дожд за крајот на неделата, што би можело да помогне. Агенцијата за внатрешни пловни патишта WSV предвидува дека длабочината на водата за пловидба во Кауба ќе се намали од околу 30 сантиметри денес на околу 27 сантиметри за три дена.

На бродовите генерално им е потребна длабочина од 1,5 метри во Кауба за да пловат со полн товар. Трговците нагласија дека пловидбата по Рајна продолжува. „Нема единствена точка каде што пловидбата по Рајна запира поради ниските нивоа на водата“, рече еден трговец.

„Но, постои точка каде што малите товари повеќе не се профитабилни или сопствениците на бродови се плашат од баржи“, истакна тој. Сушата и топлотниот бран доведоа до невообичаено ниски нивоа на водата во Рајна во летото 2022 година, потсетува Ројтерс, а германските компании се соочија со тесни грла во снабдувањето и проблеми со производството.