„Ле Монд“ објави дека вработува само вити луѓе. Најбогатиот човек во Европа ги нарече написите „италијанска опера“ 

Париз – Бернар Арно, најбогатиот човек во Европа, ги отфрли тврдењата дека не вработува дебели луѓе во писмо во кое се исмејува истрагата на весникот за неговата бизнис империја.

Новинарите од левичарскиот весник „Ле Монд“ го изнесоа тврдењето откако го посетија седиштето во Париз на LVMH, конгломератот за луксузни стоки што г-дин Арно, 77, го основа пред 40 години.

„Жените стојат исправено и се претежно млади, убави и витки. Нема да наидете на ниту еден вработен со прекумерна тежина или неуредно облечен“, напишаа новинарките Рафаел Баке и Ванеса Шнајдер во нивната серија од шест дела за семејството Арно.

Во одговор од три страници објавен на сметката X на LVMH, г-дин Арно рече: „Им се извинувам на читателите за овој неуспех на телесната разновидност и ќе го покренам прашањето во кантината на компанијата во понеделник“.

Во извештаите на „Ле Монд“ Арно е наречен „љубител на уметноста и даночните олеснувања“. Милијардерот и извршен директор на LVMH, чие богатство се проценува од „Блумберг“ на 158 милијарди долари (119 милијарди фунти), моментално се бори против даночен закон од 23 милиони евра (20 милиони фунти).

Минатата година тој го критикуваше Габриел Зукман, парискиот економист, за предлагање данок на богатство.

„Ле Монд“ исто така тврдеше дека петте деца на Арно, кои сите работат во LVMH, биле водени од соперништва и непријателства во стилот на наследување. Сите петмина имаат извршни улоги во бизнисот, но ниту едно не е очигледен наследник.

Наводните несогласувања наводно вклучуваат долгогодишно непријателство меѓу неговата втора сопруга, Елен Мерсиер-Арно, концертна пијанистка родена во Канада, и неговиот зет, телекомуникацискиот милијардер Ксавиер Ниел, кој е член на одборот на „Ле Монд“.

Арно ги омаловажи тврдењата, опишувајќи го своето семејство како „обединето“. Тој рече дека новинарите го претвориле неговото семејство од „пет силни личности“ во „италијанска опера“.

„Меѓу Арно, очигледно, никој не дискутира, туку заговара“, рече г-дин Арно. „Човек не размислува, туку се натпреварува… Она што во обично семејство се нарекува недела, во нашето се нарекува интрига.“

LVMH е најголемата француска компанија според пазарната капитализација и поседува некои од најпознатите светски брендови, вклучувајќи ги Louis Vuitton, Moët Hennessy, Christian Dior, Tiffany и Bulgari.

Арно, исто така, се обиде да го купи конкурентскиот луксузен бренд Hermès во 2010 година, започнувајќи четиригодишна корпоративна битка позната како „војна на чантите“.

Le Monde објави дека вратоврските Hermès биле забранети во апартманот на Арно во седиштето на LVMH.

Новинарите напишаа: „Дури ни повремен посетител не би се појавил во канцеларијата на господинот со вратоврска Hermès. Помошник би ви дал друга пред да стигнете до лифтот.“

Арно рече дека на посетителите не им се одземаат вратоврските: „Им дозволуваме да ги задржат. Едноставно нудиме втора, подискретна, за лифтот. Прашање на манири.

„Додавам, под печатот на тајност, дека поседувам неколку.“

Арно рече дека „Ле Монд“ известувал поповолно за семејството Вертхајмер, кое е сопственик на „Шанел“, иако тој и неговото семејство соработувале поопширно со двајцата новинари.

„Се сомневам, многу јасно, дека сте ја казниле транспарентноста“, напиша тој, обраќајќи им се директно на новинарите. „Нека тоа послужи како лекција за вашите следни теми.“

Но, тој рече дека нема да ја откаже претплатата на „Ле Монд“. „Бидете сигурни, ќе продолжам да го решавам крстозборот од Монд. Тоа, барем, е одлично.“ (Телеграф)