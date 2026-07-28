Халк Финфлуенсер: 12 видео упатства за брзо и лесно банкарство

Халкбанк го доближува банкарското работење до своите корисници преку 12 кратки и корисни видеа за брзо и лесно користење банкарски услуги преку мобилен телефон. Станува збор за серија едукативни видеа со актерката Дарја Ризова, во кои се објаснети чекорите за користење на најчестите банкарски услуги преку мобилната апликација на Халкбанк.

Банката во изминатиот период постојано работеше на зголемување на бројот на функционалности на апликацијата, со цел да им овозможи на корисниците да можат да завршат голем број од трансакциите за само неколку минути без воопшто да посетат филијала и да чекаат на шалтер.

„Овие видеа се дел од нашиот серијал „Финфлуенсер“ преку кои ги информираме и едуцираме корисниците како практично да ги користат онлајн услугите на Халкбанк и на тој начин да им заштедиме време и дополнителни трошоци. Сметаме дека како банка, наша задача е постојано да го унапредуваме портфолиото на онлајн услуги, но во исто време и да работиме на финансиските и дигиталните знаења на сите оние кои ја избрале Халкбанк за своја банка“, велат од тимот за корпоративни комуникации во Халкбанк.

Први од серијалот се објавени видеата за отворање платежна сметка преку мобилен телефон, за префрлање пари преку услугата Smart Send и за вадење пари од банкомат без картичка. Во претстојните недели ќе бидат објавени уште девет видеа за банкарски процедури и услуги кои наместо во банка можат да се завршат онлајн.

Иако дигиталните банкарски услуги повеќе ги користат младите, целта на Халкбанк е да ги поттикне и повозрасните да ги користат поволностите на онлајн банкарството преку различен тип содржини објавени на социјалните медиуми, или директно преку филијалите.

(Комерцијален текст)