Анкета на Народната банка: Расте задоволството од статистичките податоци и услугите

27/07/2026 15:48

Две одделни анкети за мерењето на задоволството на корисниците спроведени од Народната банка покажуваат дека расте задоволството од квалитетот на статистичките податоци, нивната достапност и навременост и од комуникацијата на централната банка.

– Во споредба со анкетите спроведени во 2021 и 2013 година, речиси кај сите оценувани сегменти е забележано подобрување, при што просечните оценки се движат од 3,8 до 4,6 (на скалата од 1 до 5). Корисниците изразуваат високо ниво на задоволство од  статистичкиот веб-портал НБСтат, редовните статистички објави и достапноста на статистичките информации. Особено е зголемено задоволството од квалитетот на статистичките податоци, чија просечна оценка достигна 4,2. Позитивни оценки даваат и известувачите, кои високо ги оценуваат процесите за доставување статистички податоци, едноставноста на апликациите и обрасците, како и професионалната соработка со вработените во Дирекцијата за статистика. Воедно, кај двете групи испитаници, комуникацијата со вработените е издвоена како највисоко оценет сегмент, со просечна оценка 4,5, при што е забележано постојано подобрување во однос на резултатите од претходните анкети, соопшти денеска Народната банка.

Анкетата, како што информира централната банка, посочува и на можности за понатамошно унапредување на статистичките услуги, пред сè, преку обезбедување појасни методолошки објаснувања, поедноставување на статистичката терминологија, редовни обуки и работилници и натамошна дигитализација на процесите. 

Во Анкетата биле опфатени околу 800 испитаници, меѓу кои физички лица, деловни субјекти, банки и штедилници, останати финансиски институции, институции од јавната администрација, студенти, научници, медиуми, меѓународни и невладини организации.

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