Дизелот од утре 98,5 денари, бензините поскапуваат за 3 денари

27/07/2026 13:08
Фото: Б. Богдановска

 

Цените на горивата одат забрзано нагоре.

Регулаторна комисија за енергетика ги објави новите цени на горивата кои на сила стапуваат од полноќ.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се зголемуваат за 3 ден/лит. Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 4,50 ден/лит. Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1) се зголемува за 5,00 ден/лит. Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се зголемува за 2,726 ден/кг.

„Од 28.7.2026 година од 00,01 часот максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат: Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 93,00 (денари/литар) Моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 98, 95,00 (денари/литар) Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) 98,50 (денари/литар) Масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 98,00 (денари/литар) Мазут М-1 НС 48,099 (денари/килограм)“ соопшти РКЕ.

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