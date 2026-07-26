Мицкоски: Средствата позајмени од МНАВ, МЕПСО и Лотарија ќе се користат за отплата на кредит

26/07/2026 13:03
Фото: Б. Грданоски

Средствата обезбедени преку краткорочна позајмица од М-НАВ, МЕПСО, Државна лотарија и од сопствени извори на Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) ќе бидат искористени за сервисирање на обврски кон кинеска банка поврзани со изградбата на автопатите, а во текот на август ќе им бидат вратени на компаниите, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски.

Одговарајќи на новинарско прашање за намената на средствата, Мицкоски посочи дека не станува збор само за позајмица од М-НАВ.

– Не се само од МНАВ, таму имаме средства и од Лотарија, МЕПСО и сопствени средства на ЈПДП. Средствата ќе бидат искористени за враќање на кредит кон кинеската банка за автопатите и истите тие средства во август ќе бидат вратени на компаниите – рече Мицкоски во одговор на новинарко прашање по увид на градежни активности на изградба на клучката Момин Поток.

Тој нагласи дека станува збор за постапка која и претходно била применувана.

– Се прави вообичаена процедура што многу пати во минатото се правела. Во август тие средства ќе бидат вратени и кај МНАВ, и кај Лотарија и кај МЕПСО“ – изјави премиерот.

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