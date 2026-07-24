Кина го возврати ударот на ЕУ со најстроги мерки досега

Кина возврати удар на Европската Унија со воведување ограничувања за извоз на 14 компании од областа на одбраната и технологијата. Ова е директен одговор на одлуката на ЕУ да додаде 14 кинески компании на својата листа на санкции против Русија.

Ова е најстрогиот одговор на Пекинг на европските мерки досега, кои кинеската влада ги опиша како скандалозни. Според неодамнешните анализи, се проценува дека дури 90 проценти од санкционираната стока што продолжува да пристигнува во Русија поминува низ Кина, пишува Политико.

На листата на компании на кои кинеските извозници повеќе не им е дозволено да испорачуваат стоки со двојна намена – производи што имаат и цивилна и воена примена – се наоѓа германскиот одбранбен гигант Рајнметал. Одлуката беше објавена во петок од страна на кинеското Министерство за трговија.

Мерките важат и за чешкиот производител на камиони Татра, холандската компанија за морски инженеринг ИХЦ Мерведе и неколку компании во секторот за оптика и ласер. Извозниците ќе можат да аплицираат за посебни дозволи, но одобрение ќе се дава само за испораки што се сметаат за „апсолутно неопходни“.

Потегот на Пекинг дојде само еден ден откако ЕУ додаде 14 субјекти од Кина и Хонг Конг на својата листа на санкции, забранувајќи им на европските компании да соработуваат со нив. Повеќето од целите не се високотехнолошки одбранбени компании, туку логистички компании кои им помагаат на руските увозници да стекнат западна технологија.