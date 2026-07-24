 Нова опасна фаза од војната ги руши сите ограничувања на пазарот на нафта

Пазарот на нафта се покажа како пркосно отпорен, но таа упорност се соочува со најголемата закана од почетокот на војната со Иран.

Извонредните заобиколувања на енергетската индустрија за најголемиот нафтен шок во светот ги изолираа потрошувачите од криза со инфлацијата и прифатливоста на цените. За време на војната, цените на суровата нафта се зголемија непријатно високо, иако никогаш не се приближија до нивото од 128 долари за барел достигнато во 2022 година или рекордот од 146 долари за барел непосредно пред Големата рецесија во 2008 година.

Но, вонреден притисок се зголемува на Блискиот Исток, а новата ескалација би можела да ја однесе нафтата подалеку од тие пресвртници.

„Конфликтот влезе во значително поопасна фаза“, вели Хелима Крофт, раководител на глобалната стратегија во RBC Capital Markets. „Тоа би можело да го промени чувството дека „пазарот секогаш наоѓа заобиколување“.

Во четврток, нафтата надмина 100 долари за прв пат од мај. Цените на бензинот сега се цврсто над 4 долари, а дизелот е над 5,20 долари за галон. Пазарот на обврзници сигнализира дека сега е повеќе загрижен за проблемот со инфлацијата отколку во кој било момент за време на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп.

Секој од факторите што го спречија зголемувањето на цената на нафтата во последните пет месеци или ослабе или испари. Чудовиштето на високи цени на нафтата се заканува да ги пробие своите ограничувања.

Извоз на нафта

Стара состојба: Нафтата ја заобиколуваше зоната на конфликт преку Црвеното Море.

Нова состојба: Нафтата се задушува на две клучни точки.

Нападите на Иран врз танкерите за нафта во Ормускиот теснец го замрзнаа најголемиот дел од сообраќајот на сурова нафта преку клучниот воден пат. Затоа, пазарот стана креативен и испорачуваше околу 7 милиони барели нафта дневно во Црвеното Море, што нормално би било наменето за Персискиот Залив, според ЈПМорган.

Сега, овие заобиколувања на цевководите се ранливи, забележа Капитал економикс. Блокадата на теснецот Баб-ал-Мандеб од страна на Хутите блокираше уште една излезна точка за приближно 5 милиони барели саудиска нафта дневно.

Саудијците можат да ја пренасочат таа нафта кон север преку Суецкиот канал, но најголемите, целосно натоварени танкери за нафта не можат да поминат на тој начин поради ограничувања на длабочината, забележа Наташа Канева, раководител на глобалната стратегија за стоки во ЈПМорган. Дури и ако нафтата се става на помали танкери, насочувањето низ Медитеранот и околу Африка го претвора типичното четиринеделно патување во осумнеделно.

Осигурување

Старо: Осигурителите им наплаќаа на бродовите висока воена премија.

Ново: Полисите повеќе нема да ги покриваат бродовите што плаќаат патарина на Иран.

Бродовите што сакаа да излезат од Ормускиот теснец за време на војната мораа да плаќаат високи стапки на осигурување – но барем можеа да добијат осигурување. Пазарната асоцијација на „Лојдс“ (ЛМА), група што ги претставува агентите за поморско осигурување, во четвртокот го постави прашањето дали бродовите што излегуваат од теснецот би можеле да добијат полиси во иднина.

Иран изјави дека планира повторно да воведе патарини од 1 до 2 долари за барел нафта, генерирајќи милиони долари по брод за режимот. Тоа претставува неприфатлив ризик за осигурителите, изјави ЛМА во новоформирана клаузула за полисите за превоз: Плаќањето патарина на Иран е нелегално, бидејќи ги крши санкциите на САД.

Плаќањето патарина може да ја поништи целата полиса за осигурување на бродот, создавајќи вонреден ризик за превозните компании. Со инсистирањето на Иран дека има право да напаѓа бродови кои се обидуваат да излезат без да платат, бродовите ефикасно немаат пат за излез од теснецот.

Проширување на опсегот

Старо: Нафтениот конфликт беше изолиран на Блискиот Исток.

Ново: Русија е голем дел од енергетскиот проблем.

Украинските напади со беспилотни летала врз руските рафинерии и терминалот на Конзорциумот на Каспискиот цевковод во Црното Море создадоа значаен нов проблем за глобалниот пазар на енергија.

Нападите создадоа огромен недостиг на гориво во Русија, што ја натера земјата да го забрани извозот на дизел. Тоа одзеде огромна количина гориво од пазарот: Пред забраната, Русија извезуваше 800.000 барели дизел дневно – 12% од светските испораки на дизел, според Енди Липоу, претседател на Lipow OilAssociates.

Нападите на Украина во Црното Море, исто така, им наштетија на снабдувањето со сурова нафта во најлош можен момент. Нафтоводот не произведува ниту еден тон нафта, но се заканува да отстрани 1,7 милиони барели дневно од глобалниот пазар на нафта, токму кога милиони барели преку Ормускиот теснец се затвораат.

Залихи

Старо: Светот беше презаситен со нафта.

Ново: Залихите на сурова нафта достигнуваат критично ниски нивоа.

Најфундаменталната разлика помеѓу почетокот на војната во Иран и сегашната ситуација: количината на нафта во глобалното складирање. Залихите на сурова нафта беа на историски максимум пред војната, но се намалија за 1,3 милијарди барели во последните пет месеци, според Ден Пикеринг, главен инвестициски директор во Пикеринг Енерџи Партнерс.

Тоа е посебен проблем за Соединетите Американски Држави: Стратешките резерви на нафта на САД се намалени за 116 милиони барели од пролетта до најниско ниво од 1983 година.

Има уште само 60 милиони барели за трошење пред да го достигне задолжителниот минимум определен од Конгресот.

Комерцијалните залихи во САД исто така се приближуваат до своите оперативни минимуми, во кој момент физиката повеќе не им дозволува на нафтените компании да ја туркаат нафтата низ цевководите само со гравитација. Тоа е реалност за која Трамп во јуни рече дека може да создаде „економска катастрофа“ што би го споредила со претседателот од ерата на Големата депресија, Херберт Хувер.

И овој пат нема спас од нафтата заробена во Ормускиот теснец. Повеќе од 200 милиони барели нафта избегаа од теснецот во јуни за време на краткиот договор за прекин на огнот. Сега, само 44 бродови се наоѓаат во теснецот, во споредба со 97 непосредно пред Меморандумот за разбирање, според Навин Дас, аналитичар во Кплер.

Прашање за тајмингот

Старо: Кина има доволно нафта во складовите за да ја преброди кризата.

Ново: Кина не може да издржи засекогаш.

Побарувачката за нафта се намали во текот на изминатите пет месеци, главно затоа што Кина имаше предвидливост да складира нафта пред војната, за да не мора да увезува толку многу по високи цени.

Но, Кина не може да се потпира толку многу на своите залихи подолго време. Има околу три до четири месеци пред да треба да го зголеми увозот, рече Канева.

Значи, сега, пазарот на нафта е во трка со времето. Цените остануваат релативно пригушени со оглед на нејзините тесни фундаментални фактори. Уништувањето на побарувачката сè уште главно победува над ограничувањата на понудата.

Но, цените ќе продолжат да растат ако статус квото остане, според Даан Струјвен, раководител на истражувањето за нафта во Голдман Сакс. Тој верува дека нафтата би можела да ги тестира тие максимуми од 2022 година над 120 долари за барел до октомври.

Крофт смета дека заканата е уште поголема: Ако избувне целосна регионална војна, нафтата би можела да постави нов рекорд над 150 долари за барел. (Си-Ен-Ен)