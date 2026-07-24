Производството на нафта во Русија забележа најголем пад во последните 20 години

Руското производство на нафта забележа најголем пад во последните 20 години во јуни од 2006 година, поради повторените напади врз рафинериите во земјата, соопшти денес руската агенција за статистика Росстат.

Производството се намали за 12 проценти во однос на мај и за 21,7 проценти во однос на претходната година. Падот за првата половина од годината изнесуваше 7,7 проценти. Производството веќе падна за 9,2 проценти во однос на претходната година во април, а потоа за 13,5 проценти во мај.

Падот доведе до недостиг на бензински пумпи и зголемување на цените.

Помеѓу 14 и 20 јули, цените на бензинот се зголемија за 1,7 проценти, а на дизелот за 1,9 проценти. Од почетокот на годината, нивните цени се зголемија за 18,3 проценти и 20,2 проценти, соодветно, според Росстат.

Соочена со недостиг, Русија почна да увезува бензин и дизел и одобри даночни олеснувања за увезените горива.

Вицепремиерот Александар Новак изјави дека има делумна стабилизација на пазарот. Воведени се и ограничувања на горивото за одредени руски воени единици.