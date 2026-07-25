Германскиот индустриски сектор секој месец губи 15.000 работни места

Индустрискиот сектор во Германија губи околу 15.000 работни места секој месец, предупреди раководителката на Федерацијата на германски индустрии (BDI), Тања Генер.

Геополитичките случувања, како што се царинските политики на САД и растечката индустриска доминација на Кина, влијаат врз германската индустрија.

Генер во изјава за ДПА предупредува дека ситуацијата во индустрискиот сектор е критична, но оти се уше има можност работите да се поправат.

– Убедена сум дека ако си ја завршиме домашната задача, повторно ќе имаме можности. Иновацијата долго време е врвен приоритет за многу компании, вели Генер.

Според неа, излезот треба да се бара во инвестирањето во нови технологии, како што е вештачката интелигенција.

BDI претставува околу 100.000 компании, кои заедно вработуваат повеќе од 8 милиони работници.