Србија доби прв еднорог, стартап компанија вредна милијарда долари

Србија го доби својот прв „еднорог“. Компанијата Оминимо ја затвори инвестициската рунда Серија Б со учество на инвестициската филијала на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), достигнувајќи пазарна вредност од 1,6 милијарди долари.

Оминимо развива осигурителни производи од нова генерација користејќи вештачка интелигенција, напредни математички модели и анализа на податоци за попрецизна проценка на ризикот, одредување на цените на полисите и градење на портфолио за осигурување со повисок квалитет.

Оминимо е основана од Душан Комар и Ласло Хорват од Србија, заедно со Денис Вајнбендер од Германија. Тие го започнаа бизнисот во 2024 година, а за кратко време го проширија на четири европски пазари. Во следната година планираат да влезат на уште шест пазари на ЕУ, како и на пазарот на Соединетите Американски Држави.

Со пазарна вредност од 1,6 милијарди долари, Оминимо стана највредната осигурителна компанија на територијата на поранешна Југославија и беше рангирана меѓу највредните компании во Србија воопшто. „Ова е голем момент, пред сè за Оминимо, но верувам и за целиот српски стартап екосистем. Кога една земја ќе го добие својот прв еднорог, меѓународните инвестициски фондови почнуваат да гледаат на таа земја поинаку, а шансите за нови големи стартапи што произлегуваат од неа се зголемуваат.

Нашата желба е да продолжиме да привлекуваме млади таленти од Србија да ни се придружат во решавањето на најсложените проблеми во областа на вештачката интелигенција во светот на осигурувањето и финансиите и да ја градат својата кариера во глобално релевантна компанија, без потреба да одат во странство“, рече Душан Комар, основач и директор на компанијата Оминимо.

За помалку од две години, Оминимо достигна речиси милион корисници и годишен обем на работење од повеќе од 350 милиони долари, што ја прави најбрзо растечка технолошка компанија во областа на осигурувањето во светот.

„Оминимо е една од најимпресивните осигурителни компании што досега сме ги оцениле, благодарение на комбинацијата од исклучителен раст и силни деловни темели. Среќни сме што можеме да ја поддржиме компанијата во следната фаза од нејзиниот развој и со нетрпение очекуваме долгорочно партнерство на нејзиниот понатамошен пат на раст“, ​​рече Бруно Лушиќ од ЕБОР.

Компанијата работи профитабилно од своето основање, што е исклучително ретко на глобалната стартап сцена, каде што повеќето компании работат со загуба со години за да го финансираат растот. Во исто време, за нешто повеќе од една година, од инвестициската рунда од Серија А во април 2025 година, вредноста на Оминима се зголеми од 230 милиони на 1,6 милијарди долари, што е речиси седум пати повеќе.

„Денес, компанијата вработува малку повеќе од 100 луѓе, од кои две третини се научници за податоци и софтверски инженери. Поголемиот дел од тимот е составен од експерти од Србија кои работат во развојните центри на Омина во Нови Сад и Белград. Тие се млади луѓе со просечна возраст од само 25 години. Тие се најдобрите математичари и програмери на својата генерација, со речиси совршен просек на оценки, меѓу кои и освојувачи на медали на најпрестижните меѓународни натпревари по знаење, вклучувајќи ја и Меѓународната математичка олимпијада“, вели Душан Комар.

Првиот хакатон Оминимо беше организиран со Математичкиот факултет на Универзитетот во Белград, по што 30 од најуспешните студенти добија работа во компанијата. Компанијата, исто така, донира ИТ опрема на факултетите и доделува стипендии на најдобрите студенти во Нови Сад и Белград.