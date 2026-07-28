Проф. Лепиткова: Современото рударство денес е неспоредливо со практиките од минатото

Во период кога Европа интензивно бара нови извори на критични минерали, научната и стручната јавност сѐ почесто укажува дека современите рударски технологии значително напредувале и нудат многу повисоки еколошки стандарди отколку пред неколку децении.

Претседателката на Македонското геолошко друштво и универзитетска професорка Соња Лепиткова посочува дека денешното рударство користи решенија кои значително го намалуваат влијанието врз животната средина. Како пример го издвојува системот на суво одлагање на јаловината (Dry Stack Tailings), кој е предвиден и во проектот за рудникот за бакар „Иловица–Штука“.

Според инженерите и геолозите, токму ваквите технологии се причина современите рудници да се разликуваат од старите практики кои во минатото создаваа еколошки предизвици.

„Технологиите за ископ и преработка на метали со годините значително напредуваа. Таков пример е сувото одлагалиште, кое е современо решение за складирање на рударската јаловина“, истакна професорката Лепиткова во изјава за Канал 5 ТВ.

Таа додава дека Македонија има стручни кадри кои можат да ги имплементираат ваквите нови практики во домашните рударски капацитети.

„Нашите инженери од сферата на геологијата, рударството, металургијата и останатите инженерски области коишто треба да вклучени во работата на овие капацитети имаат висок потенцијал – научен, професионален, експертски и стручен“, тврди Лепиткова.

Според неа, реализацијата на инвестицијата во Иловица ќе доведе до развој на целиот регион и на другите економски сектори. Директни придобивки би се почувствувале од новите работни места, приходите во локалните буџети, како и соработката со останатите бизниси. Претходно и во Стратегијата за минерални суровини 2026-2046, беше истакнато дека многу средини како Македонска Каменица, Крива Паланка, Пробиштип, Злетово, Радовиш, Новаци и други, веројатно одамна би биле напуштени и згаснати поради миграцијата на населението, доколку не постојат рудниците.

„Низ годините наназад се гледа дека во одредени делови на Македонија рударските капацитети придонеле, не само за местата каде што постојат, туку на целиот регион и на целата држава. Ова е моментот кога Европа и целиот свет кубурат со ретки, расеани, критични минерали коишто ние ги имаме и ние тој момент треба да го искористиме. Секако, сѐ она што се работи да биде со високи перформанси, еколошки запазени стандарди и од тоа да нема никаква отстапка“, заклучува професорката по геологија Лепиткова.

Претходно и универзитетскиот професор Благој Голомеов, коментирајќи го проектот за рудник за бакар во Иловица, потенцира дека современите технологии овозможуваат целосно безбедна работа на рудниците. Тој истакна дека сега веќе постои технологија која може да биде сосема безбедна за примена. Професорот и геолог Ѓорѓи Димов пак, нагласи дека денешното рударство се разликува од некогашното по примената на современи технологии и строгите европски стандарди за заштита на животната средина. Но, освен од стручната јавност, проектот во Иловица добива поддршка и од локалната иницијатива „И здравје и работа“. Оттаму неодамна истакнаа дека е време Македонија да избере развој заснован на знаење и да се реализира проектот за рудникот „Иловица – Штука“.

„Во изминатиот период бројни професори, геолози, инженери и други експерти јавно зборуваа за современите технологии што денес се применуваат во рударството и за високите европски стандарди за заштита на животната средина. Нивните ставови заслужуваат внимание и почит, бидејќи се темелат на знаење, долгогодишно искуствo и научни факти. Веруваме дека државата треба да ги слуша токму тие гласови.

Одлуките за стратешки проекти не смеат да зависат од притисок од мала група на луѓе кои немаат ниту некакво образование, ниту некакво искуство во рударството, туку од законите, стручните анализи и институциите. Само така може истовремено да се заштитат природата, здравјето на граѓаните и јавниот интерес“, посочија од „И здравје и работа“.

Од иницијативата дополнија дека доколку проектот не ги исполнува пропишаните еколошки и технички критериуми не треба да биде реализиран, но доколку ги исполнува сите стандарди, тогаш Македонија не смее да ја пропушти можноста за една од најголемите инвестиции во поновата историја.

*Комерцијален текст