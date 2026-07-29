ЕУ сака нова генерација технолошки гиганти. Им дава пристап на стартапите до најсовремена опрема

Европската комисија усвои нова доброволна повелба која треба да им овозможи на стартапите и малите и средни претпријатија да тестираат производи во водечките европски лаборатории. Целта е да се скрати времето потребно за иновациите да стигнат до пазарот и да им се олесни на компаниите да ги користат врвните истражувачки капацитети, објави Комисијата во среда. Иницијативата е дел од напорите на Европската Унија да ја зајакне својата конкурентност во однос на глобалните лидери како што се САД и Кина, објави Еуроњус.

Европската комесарка за стартапи, истражување и иновации, Екатерина Захариева, изјави: „Иновативните компании во Европа имаат потреба од врвна инфраструктура за да развиваат и тестираат идеи и побрзо да ги донесат своите иновации на пазарот. Ги повикувам истражувачките и технолошките инфраструктури да ја поддржат Повелбата и да ги промовираат нејзините принципи“, додаде Захариева.

Помалите компании честопати немаат информации за услугите што ги нудат истражувачките инфраструктури, како и за цените на пристап. Комисијата наведува дека овој проблем најмногу ги погодува, бидејќи поголемите компании имаат потребни ресурси за справување со сложени или нетранспарентни договори.

Повелбата се базира на шест принципи. Тие вклучуваат поголема видливост и достапност на услугите, транспарентност и стандарди за квалитет, поедноставни договори и безбедно управување со интелектуалната сопственост. Исто така, се охрабрува прилагодена поддршка за компаниите и поблиска соработка меѓу инфраструктурите во размената на податоци.

Истражувачките и технолошките инфраструктури се поканети официјално да ја поддржат Повелбата со пополнување на онлајн формулар. Комисијата објави дека ќе ја поддржи имплементацијата со вебинари, настани и заедничка база на податоци во која организациите ќе можат да споделуваат примери за добра пракса.

Повелбата е дел од Стратегијата на ЕУ за стартапи и растечки компании. Оваа стратегија има за цел да ја позиционира Унијата како водечка дестинација во светот за создавање и раст на технолошки компании. Таа, исто така, ја надополнува пошироката стратегија на ЕУ за истражувачки и технолошки инфраструктури и се темели на постојната Европска повелба за пристап до истражувачки инфраструктури.