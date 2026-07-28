Вештачката интелигенција наоѓа љубов за стотици Јапонци: Апликација донесе 265 парови пред олтарот

Според официјалните бројки, 265 парови се венчале откако се запознале преку апликација која користи вештачка интелигенција за да утврди компатибилност на паровите, која владата на Токио ја лансираше во 2024 година за да ја намали ниската стапка на наталитет во Јапонија.

Апликацијата „TOKIO Enmusubi“ беше лансирана откако анкета покажа дека околу 70 проценти од луѓето заинтересирани за брак не бараат активно партнер. За да се осигура дека само луѓе заинтересирани за брак можат да се приклучат, оние кои се регистрирале морале да докажат дека се слободни и да поминат онлајн интервју.

На 30 јуни оваа година, апликацијата имала 16.000 регистрирани членови, што е намалување од околу 36.000 регистрирани и 760 парови во „сериозни врски“, според владини бројки. Вкупно, 265 парови се венчале.

Владата наведе една жена која рекла дека ја пробала апликацијата како „последна шанса“ додека се приближувала кон својот 40-ти роденден. Бројот на бебиња родени во Јапонија достигна рекордно ниско ниво од 671.236 во 2025 година, што е 10-ти последователен годишен пад, покажаа владините податоци во јуни.

„Вештачката интелигенција ја покажува вашата компатибилност со луѓето со кои ве запознава во три фази, дури и ако не сте сигурни дали ќе запознаете некого. Резултатот за компатибилност со мојата девојка беше совршен“, рече корисник под псевдонимот Скајтри.