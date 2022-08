Напуштен авион во поле на Бали: Никој не знае како стигнал таму

Бизарна мистерија е поврзана со напуштениот Боинг 737, кој е пронајден среде поле на Бали и до ден-денес никој не знае како стигнал таму.

Се наоѓа во каменолом за варовник во близина на автопатот Раја Нуса Дуа Селатан, во близина на популарната плажа Пандава. Како што често се случува со бизарни и необјасниви работи, има многу теории за тоа како авионот стигнал таму.

Најпопуларна е теоријата на локалното население дека авионот првично бил оставен од богат бизнисмен. Според нив, тој сакал да го претвори во ресторан, но останал без средства пред да успее да ја оствари желбата, па едноставно го оставил авионот паркиран во полето. Но, властите тоа никогаш не го потврдиле, пренесува „Unilad“.

Mystery behind an abandoned Boeing 737 that is sitting in the middle of a field in #Bali near a #tourist hub,12km from an airport – and no-one is sure how it got there pic.twitter.com/vLRtvw1k9K

