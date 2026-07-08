Напад со нож во училиште во Германија, четворица повредени. Уапсен 16-годишник (видео)
Во напад со нож денеска, во средно училиште во баварскиот град Шонгау, наводно, повредени се четири лица, од кои две се сериозно, а 16-годишниот сторител бил уапсен кратко по нападот. Според полицијата, нападот се случил околу 13 часот во зградата на средното училиште во градот во Горна Баварија, кој има население од околу 12.000 жители.
Laut NIUS-Informationen sprechen Rettungskräfte intern von einem „Amoklauf“. Auch gegenüber dem Bayerischen Rundfunk bestätigte ein Polizeisprecher, dass es Hinweise auf einen Amoklauf gebe. Eine Polizeisprecherin sagte der Bild: „Wir können einen Amok-Verdacht nicht… https://t.co/QClCQerIi7 pic.twitter.com/Pxd5qEgC5O
— NIUS (@niusde_) July 8, 2026
Полицијата оттогаш соопшти дека две девојчиња се тешко повредени во нападот, а лицето осомничено за извршување на нападот има 16 години. Полицијата сè уште не коментирала за мотивот и идентитетот на сторителот, ниту за точниот број на повредени.
An einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde ein mutmaßlicher Täter nach dem Vorfall am Welfen-Gymnasium festgenommen. https://t.co/WhzgAeRc14 pic.twitter.com/EKeFxDnbt9
— NIUS (@niusde_) July 8, 2026
Автомобилскиот клуб ADAC известува дека шест хеликоптери се испратени во Шонгау за да им помогнат на повредените. Шонгау се наоѓа југозападно од баварскиот главен град Минхен.