Моќна комбинација за продуктивност, стил и здравје – Galaxy Z Fold7 и Watch8 Classic

Во динамичниот свет на бизнисот, каде времето е највредниот ресурс, изборот на вистинска технологија може да направи суштинска разлика. За професионалците кои секојдневно се справуваат со притисок, мултитаскинг и потреба за мобилност, Galaxy Z Fold7 и Galaxy Watch8 Classic претставуваат идеален дигитален тандем – комбинација која не само што го олеснува работниот ден, туку и го подобрува квалитетот на животот.

Galaxy Z Fold7: Вашата мобилна канцеларија

Galaxy Z Fold7 не е само телефон, тоа е мобилен работен центар. Со динамичен 8-инчен дисплеј, моќен процесор и Galaxy AI, овој уред овозможува беспрекорно управување со задачи:

Мултитаскинг: преглед на финансиски табели, читање мејлови и работа на презентации – сè на еден екран, со лесни гестови.

Galaxy AI: интелигентни перформанси за брзо пребарување низ документи, бројни AI функции, автоматска организација и интелигентна заштеда на време.

Samsung Knox: врвна безбедност за чувствителни деловни податоци – од биометриски отпечатоци до финансиски документи.

One UI 8: со 7 години гарантирани софтверски надградби, Fold7 е долгорочна инвестиција во сигурност и стабилност.

Со својот тенок и елегантен дизајн, Fold7 е совршен за оние кои сакаат да изгледаат професионално, без компромис со функционалноста.

Galaxy Watch8 Classic: Стил и здравје на вашата рака

Galaxy Watch8 Classic е повеќе од часовник – тоа е AI тренер, дигитален асистент и здравствен монитор:

Класичен дизајн со ротирачка коронка – за оние кои го ценат стилот.

Известувања, повици, календар и Samsung Pay – сè на вашата рака.

Биоактивни сензори и анализа на спиење – за следење на здравјето и благосостојбата.

AI тренер за балансирање помеѓу работа и здравје, со персонализирани препораки.



Синергија која го менува секојдневието

Најголемата предност е токму во поврзаноста. Со SmartThings, можете:

Да управувате со телевизорот, машината за перење, рерната и со другите апарати во вашиот дом директно од вашиот Fold7.

Да ги синхронизирате задачите и известувањата помеѓу телефонот и часовникот.

Да го пробате Galaxy AI искуството преку апликацијата Try Galaxy, достапна за симнување на било кој телефон.

Заклучок: Лидерството започнува со паметен избор

Во светот на финансиите, менаџментот и дигиталната ефикасност, Galaxy Z Fold7 и Watch8 Classic се повеќе од уреди – тие се партнери во успехот. Со нив, добивате продуктивност, сигурност, здравје и стил – сè во едно.

Надградете се себеси со најмодерната технологија и уживајте во секој успех, додека останувате чекор пред сите.

