Македонија ќе учествува на ЕКСПО 2027 во Белград

23/08/2025 11:48

Белград – Република Северна Македонија го потврди своето учество на специјализираниот саем „ЕКСПО 2027“ во Белград, објави истоимената компанија.

Нашата држава е една од 119-те земји кои ќе ја претстават својата визија за главната тема „Игра(и) за човештвото: Спорт и музика за сите“ во Белград од 15 мај до 15 август 2027 година.

Според соопштението за медиумите на компанијата „ЕКСПО 2027“, Северна Македонија е препознаена како едно од последните засолништа кои нудат недопрен природен сјај.

Поврзани содржини

Протекоа стотици илјади приватни разговори на четботот „Грок“
Пауел најави намалување на каматните стапки на ФЕД, акциите скокнаа
Николоски очекува намалување на цените за телекомуникациски услуги по влегувањето на трет оператор на пазарот
Моќна комбинација за продуктивност, стил и здравје – Galaxy Z Fold7 и Watch8 Classic
„Туркиш ерлајнс“ станува сосопственик на шпанската авиокомпанија „Ер Европа“ за 300 милиони долари
Осум земји од Централна и ЈИ Европа ја зајакнуваат соработката на пазарот на капитал, меѓу нив и Македонија
СДСМ: Паѓа животниот стандард
Нето платата во јуни реално е помала за 1,5 проценти во однос на мај

Најчитани