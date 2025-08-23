Македонија ќе учествува на ЕКСПО 2027 во Белград

Белград – Република Северна Македонија го потврди своето учество на специјализираниот саем „ЕКСПО 2027“ во Белград, објави истоимената компанија.

Нашата држава е една од 119-те земји кои ќе ја претстават својата визија за главната тема „Игра(и) за човештвото: Спорт и музика за сите“ во Белград од 15 мај до 15 август 2027 година.

Според соопштението за медиумите на компанијата „ЕКСПО 2027“, Северна Македонија е препознаена како едно од последните засолништа кои нудат недопрен природен сјај.