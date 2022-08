Лутото писмо на Џон Ленон до Пол Макартни оди на аукција

Англија- Мало парче од една од најозлогласените кавги во музиката е на продажба преку аукциската страница „Gotta Have Rock And Roll“. Огорченото барање на Џон Ленон за „еднакво време“ беше објавено во списанието Melody Maker по интервјуто дадено од неговиот поранешен соработник, Пол Макартни. Се очекува копијата од писмото, потпишана од Ленон, да чини 30.000 долари според Stereogum.

Ленон и Макартни разменија многу малку од нивните недоразбирања во годините по Битлси, и во нивната музика и во печатот. Песната на Макартни „Too Many People“ ја поттикна злобната песна на Ленон „How Do You Sleep“ , што го натера Макартни да се пожали за песната до Мелоди Мејкер и да тврди дека музиката на Ленон пред Imagine беше „премногу политички“.

Има нешто напред-назад за бизнис распадот на групата, но неговиот особен гнев е резервиран поради отфрлањето на партнерството на Ленон со сопругата Јоко Оно од страна на Макартни. „Тоа што навистина нè збуни беше барањето да се сретнеме БЕЗ ЛИНДА И ЈОКО. Мислев дека СЕГА ќе сфатиш дека јас сум ЏОНАНДИОКО“.

Фасцинацијата со митологијата на Битлси не престанува во изминативе 50 и повеќе години од распадот на бендот; само погледнете колку луѓе седнаа за осумчасовната документарна серија на Питер Џексон номинирана за Еми, Get Back. Влијанието на групата врз музиката и поп културата не може да се избрише (или… може?). И сега, ако имате триесет илјади, можете да имате малку од таа историја за себе.