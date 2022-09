Ким Кардашијан го распродава имотот што го делеше со Канје Вест

САД- Ким Кардашијанго намалува нејзиното портфолио со недвижнини!

Откако повторно го стави на пазарот својот стан во Калабасас, во бруталистички стил, ѕвездата на Кардашијанс (41) го стави на пазарот една од своитеерзиденции во Хајден Хилс за 5,3 милиони долари.

Домот во стил на ранч е распространет на 4.000 квадратни метри и има четири спални соби и четири бањи. Изграден во 1957 година, имотот со двоен дел може да се пофали со гаража со четири автомобили, како и со штала .

Според Дирт, Кардашијан првично го купила имотот од 1,5 хектари за 1,6 милиони долари во октомври 2019 година додека сè уште била во брак со поранешниот сопруг Канје Вест.

Веста за огласот доаѓа веднаш откако реалити ѕвездата по втор пат го стави својот стан во Калабасас на пазарот. Минималистичкиот стан имитира сличен стил на нејзината примарна резиденција, палата во Хајден Хилс од 60 милиони долари што го уредуваше белгиски дизајнер на ентериер, во која претходно живеела со Вест и нивните четири деца – Норт, 9, Сент, 6½, Чикаго 4½ и Псалм, 3.

Кондото, кое деловниот магнат го купи за 1,6 милиони долари во 2017 година, често се користеше како канцелариски простор за нејзините брендови SKIMS и KKW Beauty. Беше прикажан и во неколку епизоди на Keeping Up with the Kardashians, како што објави Dirt.

Во интервју за Вог, Кардашијан рече дека нејзината мајка и „мајсторката“, Крис Џенер, првично ја убедиле да го купи имотот откако Џенер (66) купила место во истата зграда.