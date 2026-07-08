Канаѓанецот што ја спаси Европа од САД

Марк Карни дојде на власт по реакцијата на говорот на претседателот Доналд Трамп за тоа Канада да стане 51-ва држава, што многу Американци го сфатија како обична глупост. Но, за новиот премиер, читањето разузнавачки извештаи со детали за сериозноста на кризата, тоа беше пресвртна точка.

Во приватни телефонски разговори со претходникот на Карни, Џастин Трудо, Трамп се закани дека ќе го укине договорот од 1908 година со кој се дефинира нивната заедничка граница. „Ќе го искинам тоа и целата ваша земја ќе се распадне“, му рекол Трамп на Трудо во еден повик, според две лица запознаени со ова прашање.

За време на вечерата во Мар-а-Лаго, претставниците на Трудо се обидоа да го одвратат Трамп од апроксимација на нивната земја. Кога еден помошник на Трамп истакна дека 41 милион луѓе во Канада ќе се наклонат кон демократите, претседателот излезе со убаво решение: да го подели северниот сосед на две држави, едната црвена, другата сина.

Откако Карни ја презеде функцијата на почетокот на 2025 година, тој нарача чувствителен преглед што ќе го дискутира еден на еден со своите најблиски помошници, во неговата канцеларија или на авионот официјално наречен CanForce 1: Колку зависеше Канада од една одредена земја за складирање на податоци, воена опрема, обработка на плаќања, па дури и храна?

Тоа беше првиот обид на Карни да ја реши загатката што ќе им се појави на владите од двете страни на Атлантикот. Што да се прави кога вашиот најблизок сојузник ќе се претвори во закана?

Неговиот рецепт во голем дел лежи во Европа, каде што Карни, поранешен гувернер на Банката на Англија, го создал своето минато и ја видел иднината на Канада. Канадскиот банкар, кој никогаш претходно не бил на избрана функција, се појави како неочекувана централна фигура во проект со висок ризик за преобликување на економската и воената заедница позната како Запад.

Од Втората светска војна, Алијансата работеше како тркало: САД како неопходен центар, а останатите како портпароли. Карни тврдеше дека Канада и Европа ќе мора да изградат алтернативен модел, „густа мрежа од врски“ што нема премногу да зависи од ниту една земја. Неговиот пристап беше спротивен на оној на друг влијателен лидер, генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, кој ја охрабруваше Европа да го удвои својот однос со Трамп – што и да е потребно за да се спречи Америка да го напушти алијансата.

Тие претставуваа спротивставени полови на долгогодишната дебата што врие во Европа, при што Велика Британија, како и Руте, силно се обложуваше на својот посебен однос со Вашингтон. Франција, пак, беше желна да изгради сопствена суверена одбранбена база и технологија на Европа, од квантно пресметување до системи со вештачка интелигенција што се чуваат надвор од Америка. Карни ќе се обиде да влијае на исходот, без да ја провоцира суперсилата што увезува три четвртини од канадските стоки.

Всушност, притисокот Канада да стане 51-ва држава на Америка запали фитил од ненамерни последици што ќе се одвиваат далеку надвор од Северна Америка, додека прекуокеанските сојузници се прашуваа дали алијансата предводена од САД навистина може да трае.

„Волстрит џурнал“ разговараше со шефовите на влади, нивните министри и врвни помошници за да ги реконструира состаноците зад затворени врати каде што алијансата почна да се распаѓа. „Џурнал“ беше во можност да ги разгледа деталните белешки направени од некои учесници. Ова е втор во серија од два дела што ја открива содржината на размислувањата меѓу сојузниците на Америка за тоа како би можеле да го спасат својот сојуз – или да се подготват за негово распаѓање.

Портпаролката на Белата куќа, Оливија Велс, изјави: „Претседателот Трамп верува дека Канада и сите други земји од НАТО мора да преземат поголема одговорност за сопствената одбрана. Тие требаше да бидат таму за САД кога бевме во средината на успешната операција „Епски бес“ против Иран. „Претседателот Трамп нема да дозволи нашата земја да биде искористена“, додаде таа.

Во четврток, претседателот објави статија за економските тешкотии на Канада на „Truth Social“, анотирана со два збора: „51-ва држава!“

Неверојатно радикално

Првиот премиер роден во Северозападните територии на Канада, Карни беше неочекуван радикал, слика на глобалната елита против која Трамп водеше кампања. Дипломиран студент на Харвард, Оксфорд и Голдман Сакс, кој стана првиот странец што ја водеше Банката на Англија и кој чуваше два мобилни телефони, дури и како премиер: еден канадски, а друг со британски број, и список на контакти, од времето во Лондон.

Управувањето со британската фунта по европската должничка криза даде трајна лекција за тоа како глобалната економија, дизајнирана за ефикасност, опасно зависеше од една единствена кревка точка: Америка и нејзиниот долар. Како гувернер на банка, тој предложи „синтетичка хегемонска валута“ што средните економии би можеле да ја користат како алтернатива на доларот. Главниот економист на ММФ во Вашингтон ја нарече идејата „интригантна“, но „неверојатна“, велејќи дека силата на американскиот долар произлегува од американските „институции, владеењето на правото“.

Идејата на Карни едвај се регистрираше, делумно затоа што тој ја изнесе истата недела од август 2019 година кога се појави веста за уште еден скандалозен предлог што на почетокот изгледаше како шега: Трамп сакаше да го купи Гренланд.

И сепак сега, како лидер на Канада, Карни ќе изнесе проширена верзија на истиот случај пред најблиските сојузници на Америка – дека целиот глобален безбедносен систем е премногу зависен од Чичко Сем. Неговиот персонал се мачеше да биде во тек додека тој им испраќаше пораки на европските лидери што ги познаваше од финансискиот свет, како што се банкарот на Ротшилд, Емануел Макрон, кој сега е претседател на Франција; некогашниот претседател на германската подружница на БлекРок, Фридрих Мерц, сега германски канцелар и на Александар Стуб од Европската инвестициска банка, сега претседател на Финска.

Само два дена по преземањето на функцијата, Карни не отпатува во Вашингтон – конвенционална прва станица за нов канадски премиер – туку во Франција. Стоејќи покрај Макрон во париската Елисејска палата, тој ја нарече Канада „најевропската од неевропските земји“.

На приватен ручек, двајцата лидери живописно разменија идеи за тоа како Франција и Канада би можеле да си помогнат едни на други да ја намалат својата зависност од Америка. Канада ги имаше критичните минерали што ѝ беа потребни на Франција, чии технолошки фирми поддржани од државата преземаа рани чекори во сферите на вештачката интелигенција и квантното пресметување, доминирани од САД.

Француските дипломати се пошегуваа дека тоа што Канада и Данска делат копнена граница на ненаселен арктички остров покрај Гренланд, тоа би можело да ја направи северноамериканската земја легитимен кандидат за брзо членство во ЕУ. Карни се насмеа.

Специјални односи

Приемот беше повоздржан во Лондон, следната станица на Карни. Администрацијата на премиерот Кир Стармер беше изненадена кога владата на Трудо дискретно побара од британските разузнавачки шефови да започнат дискусија за тоа како би можеле да се здружат ако САД го напуштат „Пет очи“, сојузот за споделување разузнавачки информации предводен од САД. МИ6 ги одби, бидејќи огромното мнозинство разузнавачки информации што течеа низ тој клуб доаѓаа од Вашингтон. Идејата никогаш не доби на интензитет, рекоа канадските власти, а Карни не се обиде да ја обнови.

Стармер беше повеќе согласен со убедувањето на Руте дека тие можат да го спасат западниот сојуз со ласкање на Трамп, а тој избегнуваше јавно да ја спомене кампањата на претседателот за анексија на една нација од Британскиот Комонвелт. Еден гест на поддршка дојде од кралот Чарлс III, шефот на државата на Канада, кој симболично засади црвен јавор во градината на Бакингемската палата. Кога кралот направи планови да ја посети Канада, Стармер беше нервозен да не го провоцира претседателот на САД, според официјални лица вклучени во тие дискусии.

Како и Карни, Стармер спроведуваше стратешки преглед, преиспитувајќи како Велика Британија би можела да ги брани своите интереси во свет што се менува. Но, до моментот кога Карни ја посети, извештајот, сега подготвен, отвори прашање што канцеларијата на Стармер го сметаше за провокативно: Што ако Америка го напушти нивниот „специјален однос“?

Фиона Хил, врвен советник на Трамп за Русија во неговиот прв мандат и сега коавтор на британскиот извештај, беше скептична во врска со истрајноста на Вашингтон. Таа ги сподели своите мисли со Карни, кој служеше со неа во Одборот на надзорници на Харвард. Трамп, тврдеше Хил, беше американскиот одговор на советскиот лидер Михаил Горбачов, ослабувајќи ја суперсилата што тој имаше намера да ја зајакне. Таа не успеа да го поттикне тимот на Стармер, кој го подложи извештајот на месеци уредувања за да ја потврди важноста на врските со САД.

Карни мораше повторно да се обиде да го вклучи Стармер во ноември, кога ќе се упатат кон Г-20 во Јужна Африка. САД бојкотираа во знак на протест против она што Трамп го нарече „бел геноцид“, што му даде на Карни повеќе време со Макрон, Финецот Стуб и шпанскиот премиер Педро Санчез, сите кои ја делеа неговата перспектива. Сепак, Стармер беше претпазлив – Западот мораше да го спаси својот однос со Америка, му рече тој на Карни. „Немаме однос што треба да го одржиме!“, одговори Карни.

Во првиот мандат на Трамп, канадските претставници одржуваа линија на комуникација со Белата куќа преку понекогаш неформална мрежа на бизнисмени и политичари кои го имаа слухот на претседателот. Но, ликовите се променија во вториот мандат, што доведе до фрустрација.

Кога еден од европските колеги на Карни ги спомена своите тешкотии со личностите во втората администрација, двајца канадски претставници рекоа дека тој одговорил: „Морам да се справувам со овие луѓе секој ден“.

Една ретка константа беше зетот на Трамп, Џаред Кушнер. Кратко пред Карни да ја преземе власта, владата во Отава очајно сакаше да ги побие неоснованите тврдења на Трамп дека Канада станала главен извор на фентанил. Запрашан за совет, Кушнер предложи да направат видео кое би можело да го убеди претседателот дека се сериозни во врска со безбедноста на границите, според канадските власти.

Владата на Трудо ангажирала филмска екипа за да сними два хеликоптери „Блек Хок“ и куче трагач во патрола. Наместо да го смири Трамп, се чинеше дека ова го поттикна неговиот интерес за повторно разгледување на поставувањето на границата.

Под водство на Карни, високи канадски функционери почнаа да читаат клинички студии за импулсивноста за да ја разберат психологијата на Трамп или биографиите за неговата бизнис и медиумска кариера. Тие шпекулираа дека неговата понуда за Канада е преговарачка тактика насочена кон „откривање на цената“. Со други зборови, да предложат скандалозна идеја и да ја тестираат реакцијата на пазарот.

Некои помошници имаа поинаква теорија, дека целата идеја за 51-ва држава е начин на Трамп да го отурне Трудо додека бројките на канадскиот лидер во анкетите се намалуваа. Но, Карни на крајот откри дека и тој има цел на грб. До крајот на 2025 година, САД воведоа високи тарифи за Канада, трговските разговори беа замрзнати, а Трамп јавно понуди начин Канада да избегне тарифи: „Стануваш 51 држава“.

Канадските претставници бараа поддршка во Европа. Но, малкумина лидери се огласија. ЕУ дотогаш имаше свој трговски договор со Трамп, земајќи ја кризата меѓу двајцата сојузници на НАТО како фонова бучава. Еден камен фрлен од Мар-а-Лаго го разби тој лажен мир.

Гамбитот на Гренланд

Кејти Милер, сопруга на заменик-шефот на кабинетот на Трамп, вечераше со претседателот во јануари, неколку часа пред специјалните сили да го заробат венецуелскиот диктатор Николас Мадуро, и забележа дека Трамп е расположен за размислување.

„Сакам да имав повеќе време“, рече Трамп. „Да имав повеќе време, ќе одев на Гренланд“.

„Имаш време“, го увери таа. На 3 јануари, кога Мадуро сега беше во притвор во САД, таа го отфрли провокативниот твит со еден збор: „НАСКОРО“, објави таа на X, со американско знаме што го покриваше Гренланд.

Интервенцијата, која ја повторија и претставници на Белата куќа, беше еквивалент на противпожарен аларм низ цела Европа. Тоа го тестираше трпението на Европа со стратегијата на Руте да прави отстапки кон Трамп и да поттикне критична маса лидери да ги видат САД како што предупреди Карни: земја подготвена да ја искористи својата доминација над сојузниците како оружје.

Во Данска, премиерката Мете Фредериксен свика серија итни брифинзи со шефовите на разузнавачките служби кои ја сметаа понудата за сериозна а не за блеф – и кои ги идентификуваа САД како потенцијална воена закана: „Можноста за употреба на воена сила – дури и против сојузниците – повеќе не е исклучена“, заклучува извештајот на данското одбранбено разузнавање.

На 6 јануари, таа и Карни им се придружија на другите лидери во позлатената сала на Елисејската палата во Париз на претходно закажаниот состанок на поддржувачите на Украина. Пред да започне, лидерите се собраа под рококо таванот и лустерите и итно почнаа да разговараат за Гренланд. Советниците на Трамп за Украина, Стив Виткоф и Кушнер, беа во друга просторија, давајќи и време на Фредериксен да лобира кај европските колеги, барајќи поддршка за суверенитетот на Данска и Гренланд.

„Не станува збор за тебе или мене“, постојано повторуваше таа, „туку станува збор за европска солидарност во време на криза“. Карни, на маргините, ги презентираше своите идеи за поврзување на Канада со Европа.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој беше во градот за да собере воена поддршка против Русија, изгледаше исцрпено кога Виткоф влезе и започна говор помалку фокусиран на ситуацијата на бојното поле или распадот на алијансата отколку на економските можности што ја очекуваат Украина ако склучи мир со Путин. Додека предлагаше Зеленски да постигне трговски договор со Америка и напори за реконструкција надгледувани од BlackRock, најголемиот светски менаџер на средства, еден европски помошник напиша писмо за да му го даде на својот премиер.

„Повеќе не можеме да се потпираме на Америка, рече тој. „Сè што имаме е меѓународното право“.

Тој ден Белата куќа ја предложи можноста за употреба на воена сила за стекнување на Гренланд. Министерството за одбрана на Франција се обрати до Пентагон за појаснување за намерите на администрацијата, но не доби јасен одговор. Дипломатите распоредени во седиштето на НАТО во Брисел со заоблено стакло почнаа да се собираат едни со други во своите канцеларии и да се групираат во регионални групи, според луѓе блиски до разговорите, дискутирајќи дали нивниот сојуз се распаѓа. Данска веќе ги опремуваше арктичките трупи за незамисливо: жестока војна со Америка.

Руте бесно му испраќаше пораки на Трамп, обидувајќи се да ја спаси Алијансата. Карни, во меѓувреме, беше на CanForce 1 – неговиот тим претпочиташе едноставно да го нарекува по името на неговиот европски производител, Airbus – во Кина, каде што тој ќе потпише „ново стратешко партнерство“ со Си Џинпинг.

Во својот хотелски апартман во Пекинг, Карни ги гледаше вестите од Гренланд на телевизија и дебатираше со помошниците дали барањата на Трамп ќе го надживеат и ќе станат политика на САД. Тој требаше да одржи воведен говор на Светскиот економски форум во Давос – еден ден пред говорот на Трамп таму – и сакаше да го претстави како повик за будење. Со својот тим, тој изработи реченици за кои се надеваа дека ќе бидат како кофа со ледена вода, вклучувајќи го и слоганот што Карни го користел претходно: „Носталгијата не е стратегија“.

Посетата на Карни на Кина – прва од страна на канадски лидер по речиси една деценија затегнати односи – помина непречено, на изненадување на неговите советници. Кинезите истражија колку итно на Канада ѝ се потребни неамерикански купувачи за нејзиното семе од канола и лесно се согласија да ги намалат земјоделските тарифи во замена за тоа Канада да прими 49.000 кинески електрични автомобили. „Го прифаќаме светот каков што е“, им рече Карни на новинарите. „Не каков што сакаме да биде“.

На пат кон Швајцарија, на застанување во Доха, тој се разбуди во 4 часот наутро за да го напише својот говор во Давос во едно двочасовно седење. Трамп гледаше од Ер Форс Уан како Карни го држи говорот, а публиката во Давос се крена во восхитувачки аплауз за неговиот повик до западните нации да се спротивстават на големите сили или „да бидат на менито“. Канада беше „неблагодарна“, се пожали Трамп на помошниците. Карни, без да ги спомене САД, отиде подалеку од кој било западен лидер во дефинирањето на манифестот против стилот на владеење на Трамп: „Не можете да живеете во лагата за взаемна корист преку интеграција кога интеграцијата станува извор на вашата подреденост“, рече тој.

Поранешниот шеф на Банката на Англија беше во својот елемент таа вечер, филтрирајќи се низ швајцарското планинско одморалиште каде што беше толку добро поврзан што беше на „јас“ со канадскиот пијанист кој свиреше „Piano Man“ од Били Џоел на ВИП забавата во хотелот Европа, каде што гостите го пофалија неговиот говор.

Во меѓувреме, Руте од НАТО се приближуваше кон груб договор со Трамп, чиј претстоен говор во Давос се претставуваше како момент кога Алијансата би можела да умре. Генералниот секретар нудеше нејасен план за да се избегне претстојна трговска војна. Европските лидери, предводени од Макрон, се закануваа дека ќе ја погодат Америка со комбинација од царини и други одмазднички потези што ги нарекоа базука. Приносите од американските обврзници достигнаа петгодишни максимуми, зголемувајќи ги трошоците за позајмување на Америка.

Кога Руте помина покрај темно синото знаме на НАТО за да се сретне со претседателот, тој се соочи со придружба од пет члена на кабинетот на Трамп, сите облечени во соодветни чевли од Флорсхајм. Холанѓанецот ја играше сега познатата улога на емпатичен советник. „Можеме да помогнеме“, рече Руте, предлагајќи дека НАТО би можел да ја зајакне безбедноста на Арктикот. Претседателот ја отфрли заканата со воена сила.

Но, Трамп сè уште имаше избрани зборови за Карни, кога го одржа својот говор тој ден. „Канада живее поради САД“, рече тој. „Запомни го тоа, Марк, следниот пат кога ќе даваш изјави.“

„Купување време“

Следната вечер, врвниот лидер на ЕУ, Антонио Коста, донесе речиси 30 шефови на влади во седиштето на Европскиот совет, познато како „Вселенското јајце“, на она што стана емотивен, петчасовен разговор за САД, што некои го нарекоа „вечер за терапија“. Уморен функционер на дипломатската служба на ЕУ потоа се јави во Националниот совет за безбедност на Карни за да му каже дека состанокот бил момент „пред и потоа“ во односите на Европа со Америка.

Европејците направија планови повторно да се сретнат, овој пат на 12 февруари, во белгиски замок изграден од Витезите Темплари, за дискусија што Коста ја предвиде во „нов геоекономски контекст“. Пристигнувачките лидери знаеја колку чувствителен ќе биде разговорот. Од секој се бараше да ги фрли своите мобилни телефони во кутија за блокирање на сигнали. Тие ќе разговараат за тоа како, заедно со Канада, да ја засилуваат застрашувачката кампања за градење технолошки и одбранбени капацитети што нема да бидат под американска контрола.Неколку недели подоцна, францускиот претседател Емануел Макрон, германскиот канцелар Фридрих Мерц и други европски лидери се собраа во Белгија за да разговараат како да ја одвојат Европа од американското влијание.

Нивниот план се развиваше во деликатен маневар во два чекори. Руте го користеше својот личен однос со Трамп за да ги задржи САД ангажирани во НАТО – што е можно подолго. Во исто време, сојузниците се обидуваа да се повлечат од децениската зависност од американската технологија, воена моќ и трговија, без да го провоцираат Вашингтон.

„Лидерите конечно ја признаа незгодната вистина: Европската економија ја изгуби својата конкурентска предност“, рече еден од премиерите во просторијата, бугарскиот премиер Росен Жељазков. „Сфативме дека директната конфронтација со САД е непотребна и контрапродуктивна, решението бараше купување време.“

Сојузниците почнаа да ги забрзуваат инвестициите во вселената, одбраната, квантното пресметување и системите за плаќање – за да изградат мрежи од облаци, центри за податоци и одбранбени системи што би можеле да функционираат без американска технологија. Во речиси секој поглед, Европа беше далеку зад себе.

Околу 10.000 сателити „Старлинк“ на Елон Маск управуваа со некои од најчувствителните владини разговори во Европа и податоци за нивното оружје што се користеше во Украина. ЕУ го забрза својот распоред за лансирање неколку стотици европски сателити за владите да комуницираат безбедно преку неамерикански мрежи. Европа ќе мораше да потроши стотици милијарди долари за реплицирање на системи што традиционално ги снабдуваше Америка.

Карни, на друг ручек со Макрон во Елисејската палата и за време на џогирање низ лондонскиот Хајд Парк со финскиот претставник Стуб, разговараше за тоа како Канада би можела подобро да се интегрира и да ги зголеми тие системи. Во февруари, Канада се приклучи на новиот фонд за одбрана на ЕУ од 150 милијарди евра и го започна Суверениот технолошки сојуз со Германија, за продлабочување на соработката во безбедноста на вештачката интелигенција и капацитетот за пресметување.

Канадските и европските претставници почнаа почесто да се состануваат за дискусии што некогаш би ги вклучувале нивните американски колеги. За време на подготовките за Г-7, официјалните лица се состанаа во францускиот град Тулуз во март, дискутирајќи за квантното пресметување, безбедноста на храната и вештачката интелигенција, меѓу разговорите за тоа како Канада ќе се приклучи на европската програма за размена на студенти, Еразмус, или на нејзиниот натпревар за песни, Евровизија. Пред него, некои од врвните национални безбедносни претставници на Карни престанаа да го користат Starlink.

Во меѓувреме, Франција им нареди на своите 2,5 милиони државни службеници да ги заменат Microsoft Teams и Zoom со Visio, домашно изградена платформа за видеоконференции. Германија, Франција, Луксембург, Холандија и Белгија почнаа да ги воведуваат своите сопствени домашни услуги за текстуални пораки – обесхрабрувајќи ги државните службеници да вршат службена работа на WhatsApp на Meta Platforms. Германските официјални лица се пожалија на незгодноста на неамериканскиот софтвер што сега се очекуваше да го користат. Германскиот парламент донесе закон со кој се фаворизираат европските добавувачи за неговите одбранбени потреби.

„Дури и да се врати Бајден, нема да биде исто“, рече Алис Руфо, заменик-министер за одбрана на Франција. „Времето на предупредувања заврши. Сега е време да се дејствува.“

Пентагон изјави дека ќе возврати доколку ЕУ донесе политики што ги фаворизираат домашните производители на оружје. За да ги смири работите, Руте ја посети Овалната соба во април, носејќи документи со кои се наведува колку милијарди долари американско оружје Европа сè уште купува. „Можеби не сте забележале“, рече тој, внимавајќи да не имплицира дека претседателот не ги знае овие факти.

Претседателот се закани дека ќе го напушти НАТО. „Не, нема да го направите тоа“, возврати Руте.

Оваа недела, Руте носи на самитот на НАТО во Анкара заводлив нов слоган: „Трилионот Трамп“, неговата груба проценка за тоа колку повеќе Европа и Канада потрошиле за одбрана од првиот мандат на претседателот.

Тимот на Карни тивко му ги презентираше своите идеи на веројатниот следен премиер на Велика Британија, Енди Бурнам, чиј главен економски советник некогаш беше заменик на Карни во Банката на Англија. Тој работи со финскиот претседател Стау на статија, која сè уште не е објавена, за тоа како нивните земји можат да се снајдат во променливиот светски поредок.Преку текстуални пораки, европските безбедносни претставници неодамна споделија иронична шега за пукнатините во Алијансата што станаа мрачно сериозни: Ако Трамп ги исполни заканите за напуштање на НАТО, со оглед на географијата на Канада, Алијансата барем би можела да го задржи името, Организација на Северноатлантскиот договор. (Волстрит Џурнал)