Како се предаваат Руси заедно со тенк кај Херсон (Видео)

Украинската армија докуменираше со видео снимка случај на едно предавање на рсуки војници во областа на Херсон заедно со нивниот тенк. На цевката на тенкот е обесено бело знаме, а војниците полека излегуваат од него со кренати раце додека група украински војници внимателно со пушки на готовс се приближува кон нив.

Освен на исток од земјата, украинските сили ослободија и многу села и помали гратчиња на југот, од десната страна на реката Днепар и полека се приближуваат кон градот Херсон, каде има стационирано голема руска војска.

Soldiers of the Armed Forces of #Ukraine filmed how the #Russian military, along with equipment, surrendered to Ukrainian soldiers in the #Kherson direction. pic.twitter.com/69vZltpT3P

— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2022