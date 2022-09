Избегано шимпанзо од ЗОО градина во Харков се врати назад – кога заврна дожд

Во Харков, Украина, шимпанзо избега од зоолошка градина. Се шеташе низ градот додека вработените во зоолошката се обидуваа да го убедат да се врати. Но, кога почна да врне, мајмунот самиот истрча кај вработен во зоолошката градина по јакна и доброволно се врати во зоолошката градина качено на велосипед.

Шимпанзото Чичи беше евакуирано претходно од екопаркот Фелдман, зоолошка градина на отворено на фронтот во регионот Харков.

Градот Харков, исто така, се соочува со секојдневно гранатирање, при што зградите низ северните и источните делови на градот се поцрнети од бомбите. Стотици цивили се убиени и повредени.

Центарот на градот, каде што се наоѓа зоолошката градина, е ретко погоден откако нејзините главни административни згради беа уништени во март. Но, минатата недела најмалку четворица цивили загинаа кога ракета го погоди центарот.

#Ukraine In Kharkiv, a chimpanzee escaped from a zoo. It was walking around the city while zoo employees tried to convince it to return. Suddenly it started to rain, and the ape ran to a zoo employee for a jacket and then agreed to return to the zoo. pic.twitter.com/4AGiAHw1wf

