Ирскиот музичар, добитник на Оскар, Глен Хансард загина на мотор на 56 години

Даблин – Ирскиот музичар Глен Хансард, водечкиот пејач на рок-групата The Frames, кантавтор и актер, добитник на Оскар, почина рано наутро во среда во сообраќајна несреќа со мотоцикл во Даблин, на 56-годишна возраст. Веста ја објавија неговите менаџери.

Хансард освои Оскар во 2008 година за најдобра оригинална песна за независниот филм „Еднаш“. Неговата смрт ја потврди неговата менаџерска компанија ATC Management. „Со скршени срца објавуваме дека Глен Хансард почина во раните утрински часови по сообраќајна несреќа во Даблин“, соопшти ATC Management.

Обожавателите му оддадоа почит на социјалните мрежи, а ирскиот премиер Мајкл Мартин изјави дека е длабоко тажен од веста за смртта на „талентиран музичар и актер кој даде значаен придонес во ирскиот културен живот во текот на многу години“.

Од улиците на Даблин до Оскарите

Канаторот и текстописец почнал да свири на улиците на неговиот роден Даблин како тинејџер, пред да го формира популарниот ирски бенд The ​​Frames во 1990 година. Тој има издадено голем број албуми под свое име, како и како дел од дуото The Swell Season, кое го формирал со добитничката на Оскар и колешка од „Once“ Маркета Ирглова.

Нивните настапи во нискобуџетен, рачен филм за уличен музичар кој се заљубува во млад чешки имигрант, како и дуетот награден со Оскар „Falling Slowly“, ја донесоа музиката на Хансард до пошироката публика.

Примајќи го својот Оскар од Џон Траволта во 2008 година, видливо изненадениот Хансард рекол: „Што правиме тука? Ова е лудост.“

Филмот, кој содржи и голем број други песни напишани и изведени од Хансард и Ирглов, подоцна беше адаптиран во успешен бродвејски мјузикл, кој освои осум награди „Тони“ во 2012 година.

Збогувања на Боно и Спрингстин

Боно Вокс од U2 напиша трогателна почит кон Хансард, истакнувајќи го неговиот придонес во уличната музика. Тој напиша на Инстаграм дека „Глен зрачеше со речиси ангелско присуство“.

„Од сите големи и огромни сцени на кои тој и The Frames свиреа, се добиваше чувство дека улицата е неговото омилено место за свирење, а луѓето на улицата се неговата омилена публика“.

Брус Спрингстин, исто така, му оддаде почит на Хансард. „Тука на улицата Е, сме скршени од смртта на Глен Хансард“, напиша тој на Инстаграм. „Се запознавме во Ирска пред многу години и тој секогаш беше исклучителен музичар, добар пријател и дарежлив и благороден човек. Секогаш позитивен, насмеан и подготвен да пее“.