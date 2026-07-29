Бицепсите на Мет Дејмон во таа сцена со борба во „Одисеја“? Не се негови

„Одисеја“ на Кристофер Нолан е еден од најголемите филмови на годината, поставувајќи нови рекорди во кариерата за иконскиот режисер додека на кино благајните. Доби одлични критики и од критичарите и од гледачите.

Но, не сите возбудливи секвенци го прикажуваат Дејмон и неговите силни раце, туку наместо тоа требаше да се ангажира помош од талентирана каскадерка. Во сцената каде што Одисеј и неговите луѓе го посетуваат островот со Лестригонците – џиновските витези – импресивните бицепси всушност воопшто не се на Дејмон. Тие ѝ припаѓаат на Девин Далтон, актерката висока само 137 сантиметри и експерт за каскадерски вештини.

Дејмон ја пофали Далтон, дискутирајќи како Нолан користел наметната перспектива со комбинација од ниски и високи каскадерски актери. „Имаше вакви каскадери кои беа сите два метри“, објасни Дејмон во едно интервју. „А потоа имаа каскадери кои беа под 150 сантиметри, па затоа мојата двојничка беше жена, женски каскадер, која имаше најдобри раце што некогаш сум ги видел“.