Џорџ и Амал Клуни евакуирани од својот дом во Франција поради шумските пожари

Брињолс – Славниот холивудски актер и адвокатката за човекови права, Џорџ и Амал Клуни и нивните 9-годишни близнаци, Александар и Ела, живеат во градот Брињолс, во регионот Прованса-Алпи-Азурен Брег во југоисточна Франција. Моментално, нивниот дом е во еден од многуте региони каде што шумските пожари се шират низ Франција, Шпанија, Италија и Грција.

Двојката ја објави својата евакуација во писмо до градоначалникот на Брињолс, потврди претставник на Клуни. „Драг Дидие, во овој момент немаме поим дали нашиот прекрасен дом ќе го преживее овој ужасен момент“, започнува писмото.

„Додека го евакуираме Брињолс, сакаме да нагласиме две работи, прво се надеваме дека вие и луѓето од нашиот град сте безбедни и второ, дека Амал и јас сме посветени да се осигураме дека што и да се случи со нашето село, ние сме дел од оваа заедница и ќе бидеме дел од нејзиното целосно создавање“, продолжува писмото. „Го сакаме Брињолс и нашите пријатели кои живеат таму.“

Опасните пожари во Франција во моментов се четири пати поголеми од Париз, објави Асошиејтед Прес.

Околу 224.000 луѓе беа евакуирани во регионот Жиронда во Франција и уште 3.000 во регионот Прованса-Алпи-Азурен Брег, според CNN. Во меѓувреме, најмалку 63.152 луѓе беа евакуирани во Шпанија. Пожарите убија двајца пожарникари во Грција, според Ројтерс.

Џорџ, 64, и Амал, 48, го чуваа својот личен живот приватен, но во интервју за Esquire во октомври 2025 година, актерот отворено зборуваше за одлуката нивниот главен дом да биде фарма во Франција. Џорџ поседува имот во Англија, вила на езерото Комо во Италија и друг имот во близина на неговото семејство во Кентаки.

„Добар дел од мојот живот додека растев беше на фарма, и како дете ја мразев целата идеја за тоа“, објасни тој. „Но сега, за нив, тоа е како – не се на своите iPad-и, знаете? Тие вечераат со возрасни и мора да ги носат садовите. Тие имаат многу подобар живот.“

Тој призна дека е „загрижен за одгледувањето на нашите деца во Лос Анџелес, во културата на Холивуд.“

„Чувствував дека никогаш нема да добијат фер пресрет на животот“, рече тој. „Франција – тие некако не се грижат за славата. Не сакам да шетаат наоколу загрижени за папараците. Не сакам да бидат споредувани со туѓите познати деца.“

Но, неколку месеци претходно, во февруари 2025 година, тој изјави за The New York Times дека никогаш не замислувал дека нивниот главен дом ќе биде селска куќа. „Растејќи во Кентаки, сè што сакав да направам беше да избегам од фарма, да избегам од тој живот“, рече тој. „Сега се наоѓам назад во тој живот. Возам трактор и сите тие работи. Тоа е најдобрата шанса за нормален живот.“