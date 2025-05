Индија го нападна Пакистан, веднаш следуваше контранапад (видео)

Индија со ракети погоди три локации во Пакистан, изјави портпарол на пакистанската војска.

Според Ројтерс, имало извештаи за интензивно гранатирање и силни експлозии во пограничните области на Кашмир контролиран од Пакистан.

Индиската влада соопшти дека нејзините сили ја започнале операцијата Синдор, чија цел биле „терористички упоришта“ во Пакистан и пакистанскиот дел од Кашмир „од каде што биле планирани и координирани терористички напади врз Индија“.

Во официјалното соопштение се наведува дека биле нападнати вкупно девет цели.

„Нашата акција беше насочена, одмерена и не предизвика ескалација. Ниту една пакистанска воена база не беше цел на напад. Индија покажа значителна воздржаност во изборот на цели и начинот на кој беше извршен нападот“, се вели во соопштението, пренесено од Би-Би-Си.

Во него се додава дека наредбата за нападот дошла по смртоносниот напад минатиот месец од страна на милитанти врз туристи во индискиот дел на Кашмир.

Објавено е и видео на кое се прикажани експлозии во пакистанскиот дел од Кашмир, во близина на градот Музафарабад. Ројтерс, исто така, јавува за повеќе силни експлозии на неколку локации во Пакистан и пакистански Кашмир, а очевидци тврдат дека дошло до прекин на електричната енергија во Музафарабад.

Индиската армија, исто така, му соопшти на X. „Правдата е задоволена, победа за Индија“, напишаа тие.

Објавата беше придружена со хаштагот #PahalgamTerrorAttack, што се однесува на смртоносниот милитантен напад минатиот месец во кој загинаа 26 лица.

Веднаш по извештајот за нападот, индиската армија објави дека Пакистан испукал артилериски гранати врз областа Бхимбер Гали во регионот Пунч-Раџаури, кој се наоѓа во индискиот дел на Кашмир, веднаш до линијата на контрола.

Портпаролот на пакистанската војска претходно изјави дека Исламабад „ќе одговори на овој напад во време и во област по свој избор“.

„Сите наши борбени авиони се во воздух. Ова е срамен и кукавички напад што е извршен од индискиот воздушен простор“, додаде портпаролот.

