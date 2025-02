Хамас изведе тројца израелски заложници пред голема толпа во Појасот Газа пред предавањето на Црвениот крст

Хамас денеска изведе тројца израелски заложници пред голема толпа во Појасот Газа пред нивното најавено предавање на Црвениот крст како имплементација на договорот за прекин на огнот според кој Израел треба да ослободи стотици затворени Палестинци во замена за заложниците.

Тројцата заложници кои денеска ќе бидат ослободени се Иар Хорн (46), двоен државјанин на Израел и Аргентина, Саги Декел Чен (36), американско-израелски државјанин и Александар Труфанов (29), кој има израелско и руско државјанство. Сите тројца беа киднапирани на 7 октомври 2023 година во напад на Хамас врз Израел што ја поттикна војната.

Ова е шеста рунда размена од почетокот на првата фаза од прекинот на огнот на 19 јануари, а досега се разменети 21 заложник и повеќе од 730 Палестинци од израелските затвори.

Во последните денови, прекинот на огнот беше доведен во прашање поради спорот што се закануваше повторно да ги разгори борбите во Газа. Хамас во четвртокот објави дека планираниот редослед за ослободување на заложниците ќе продолжи по разговорите со посредниците од Египет и Катар, кои, според палестинското движење, дале гаранции дека ќе ги отстранат сите пречки и ќе се погрижат Израел да дозволи повеќе шатори, медицинска опрема и други основни предмети да влезат во Газа.

Возила на Црвениот крст утринава пристигнаа на местото каде Хамас треба да ги ослободи заложниците. Како и за време на претходните размени, десетици маскирани и вооружени борци на Хамас се наредија во близина на бината украсена со палестински знамиња и ознаки на милитантните фракции. Црвениот крст, откако ќе ги преземе заложниците, ќе ги пренесе до израелските сили.

Од 251 заложник, 73 се уште се во Газа, а околу половина од нив се верува дека се мртви. Речиси сите преостанати заложници се мажи, вклучително и израелски војници.

