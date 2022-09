ЕУ за новата одлука на „Гаспром“: Ова е доказ за рускиот цинизам

Пристигнаа првите реакции на Европската унија на најавата на „Гаспром“ дека и покрај најавите утре нема да пушти гас во Европа.

Ерик Мамер, портпарол на Европската комисија, на Твитер објави дека одлуката на Гаспром е донесена „под лажни изговори“.

„Овој потег потврдува дека Гаспром е несигурен снабдувач“, напиша Мамер, додавајќи дека континуираните намалувања на снабдувањето се „доказ за рускиот цинизам“.

„Русија попрво би согорувала гас отколку да ги почитува договорите“, напиша портпаролот на ЕК, осврнувајќи се на минатонеделната анализа која откри дека Русија согорува големи количини гас во еден од нејзините капацитети наместо да го користи за договорени испораки.

Gazprom’s announcement this afternoon that it is once again shutting down NorthStream1 under fallacious pretenses is another confirmation of its unreliability as a supplier.

It’s also proof of Russia’s cynicism, as it prefers to flare gas instead of honoring contracts.

— Eric Mamer (@MamerEric) September 2, 2022