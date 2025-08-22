Економската активност во Германија падна повеќе од очекуваното: БДП се намали за 0,3 проценти

Економската активност во Германија се намали за 0,3 проценти во вториот квартал во споредба со претходните три месеци, што е за 0,2 процентни поени повеќе од прелиминарната проценка, објави во петокот статистичката служба Дестатис.

Прелиминарните податоци објавени од статистичката служба на крајот на минатиот месец покажаа, сепак, дека БДП се намалил за само 0,1 процент во периодот од април до јуни во споредба со претходните три месеци.

Откако германската економија падна и во 2023 и во 2024 година, ревидираниот квартален пад дополнително ќе го зголеми притисокот врз владата предводена од канцеларот Фридрих Мерц за подобрување на економската состојба, анализира агенцијата ДПА.

Мерц ја презеде функцијата канцелар во мај и досега објави планови за инвестирање милијарди евра во инфраструктура и одбрана, како и инвестициска иницијатива за приватни компании вредни повеќе од 600 милијарди евра.

Сепак, експертите веруваат дека ефектите од овие инвестиции ќе се почувствуваат дури од 2026 година.

Падот во вториот квартал следеше по неочекувано слабото закрепнување во првите три месеци од оваа година, кога економскиот раст изнесуваше 0,3 проценти, според ревидираните податоци на Дестатис.

Експертите го припишуваат зголемувањето на активноста во првиот квартал главно на ефектите поврзани со очекувањето за спроведување на плановите на американскиот претседател Доналд Трамп за воведување високи царини врз Европската Унија.

Иако и приватната и владината потрошувачка се зголемија во вториот квартал, инвестициите во градежништвото, машините и возилата значително се намалија, покажаа најновите податоци. Во меѓувреме, непредвидливите потези на Трамп во царинската политика продолжија да вршат притисок врз извозно ориентираната германска економија, пренесува ДПА.

Поголемиот дел од извозот на ЕУ во Соединетите Американски Држави е предмет на царина од 15 проценти од 7 август, што доведе до пад на продажбата за многу германски компании во вториот квартал. Повисоките царини им го отежнуваат работењето на германските производители на автомобили и инженерските фирми, особено на важниот американски пазар, забавувајќи го растот во најголемата економија во Европа, соопшти германската новинска агенција.

По две години рецесија, водечките економски истражувачки институти предвидуваат слаб раст од околу 0,3 проценти за германската економија во нивните најнови прогнози за 2025 година – и тоа е во најдобар случај.

Одделно, Дестатис објави во петокот дека државата потрошила 28,9 милијарди евра повеќе отколку што заработила во првите шест месеци од оваа година.

Сепак, бидејќи придонесите за социјално осигурување и даночните приходи пораснале побрзо од владините трошоци, дефицитот бил за 19,4 милијарди евра помал од истиот период минатата година. Мерено како удел во БДП, дефицитот изнесувал само 1,3 проценти во првата половина од 2025 година, покажуваат прелиминарните податоци од Дестатис.