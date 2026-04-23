ЕК ќе ја стопира субвенцијата за Венецијанско биенале поради учество на Русија

Брисел – Европска комисија денеска испрати писмо во кое ги известува организаторите на Венецијанско биенале дека ќе ја стопира субвенцијата од два милиона евра откако беше дозволено отворање на руски павилјон.

– Во моментот постои само една субвенција во висина од два милиона евра за следните три години и таа планираме да ја стопираме – изјави портпаролот на ЕК.

Организаторите на Венецијанското биенале, што се отвора на 9 мај, имаат рок од 30 дена да одговорат на писмото.

Францускиот весник „Монд“ вчера објави дека група уметници и академици изразиле незадоволство поради враќањето на Русија на Биеналето.

Потпретседателката на ЕК, Хена Виркунен на 10 март предупреди дека Европска Унија ќе реагира доколку Венецијанското биенале не ја повлече својата одлука да ѝ дозволи на Русија да учествува на меѓународната изложба на современа уметност.

– Културата ги промовира и заштитува демократските вредности, охрабрува отворен дијалог, разновидност и слобода на изразување и никогаш не смее да се користи како платформа за пропаганда – нагласи тогаш Виркунен.

На почетокот на март, украинските власти ги повикаа организаторите на Венецијанско биенале да не ѝ дозволат враќање на Русија, која не учествува од 2022 година откако ја нападна Украина.