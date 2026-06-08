Украина врати над 600 квадратни километри територија од почетокот на годината

08/06/2026 16:37
Украински војници од мобилната единица за воздушна одбрана пукаат со митралез кон руски беспилотни летала за време на ноќна патрола во Черниговската област, Украина

 

Вооружените сили на Украина (АСУ) вратија над 600 квадратни километри од почетокот на оваа година, изјави нивниот врховен командант Олександр Сирски, цитиран од Ројтерс.

Тој напиша на Телеграм дека само минатиот месец Украина вратила 100 квадратни километри повеќе територија отколку што изгубила. Сирски не прецизираше каде се постигнати овие успеси, ограничувајќи се на тоа да каже дека АСУ продолжува да „ја одржува иницијативата“ во „одделни делови од фронтовската линија“.

Тврдењата од двете страни во конфликтот не се независно потврдени.

Минатата недела, Институтот за проучување на војната објави дека Украина вратила повеќе територија отколку што изгубила во мај втор месец по ред.

Американскиот тинк-тенк ги објави овие статистики среде тврдењата на украинската армија дека неодамна вратила стотици квадратни километри територија, главно во регионот Дњепропетровск, во близина на административните граници со регионите Донецк и Запорожје, на исток.

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