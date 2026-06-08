Бродовите плаќаат од 1,5 до два милиона долари за минување низ Ормуз

Бродовите моментално плаќаат просечно од 1,5 до два милиона долари такса за да минуваат низ Ормуската Теснина, изјави членот на Комитетот за планирање и буџет на иранскиот парламент, Мохсен Занганех, пренесе иранската агенција Фарс.

Потпретседателот на иранскиот парламент, Али Никзад, во мај објави нацрт-план во 12 точки за управување со Ормуската Теснина, потсетува Фарс. Исто така, беше основана нова државна агенција чија задача е да го спроведе планот за управување во соработка со Министерството за економија и под надзор на Врховниот совет за национална безбедност, забележува иранската агенција.

Приходите од наплатата на таксите се уплаќаат во државната каса, во согласност со буџетските закони, и се трошат за „специфични“ цели, пренесува Фарс.

Економскиот експерт Мансур Заранеџад процени за Фарс дека наплатата на транзитни такси треба годишно на Иран да му донесува максимум 7,5 милијарди долари.

Вистинската важност на овој воден пат е неговата стратешка позиција и влијанието на можните нарушувања во мореузот врз енергетскиот пазар, синџирите на снабдување и светската економија, нагласи економистот, и токму затоа Ормуз, според него, е важен адут на Техеран во преговорите.

Агенцијата за управување со теснината (PGSA) започна со работа на почетокот на мај и досега доби барања од повеќе од 300 странски бродови за дозволи за безбеден транзит, пренесе Фарс минатата недела цитирајќи соопштение на PGSA.

Поголемиот дел од барањата, дури 77 проценти, доаѓаат од бродови што го напуштаат Персискиот Залив, изјави PGSA во објава на Икс. Како своја крајна дестинација бродовите претежно ги наведуваат азиските земји, првенствено Кина и Индија.

Дестинациите на бродовите што поднесоа барања за влез во Персискиот Залив беа претежно во Обединетите Арапски Емирати, објави PGSA, пренесе Фарс.

Поради нападите на САД и Израел, Иран ја презеде контролата врз Ормуз, забранувајќи го транзитот на бродовите поврзани со САД, Израел и нивните сојузници. Бродовите на „пријателските“ земји минуваат низ теснината во координација со иранската армија.