Сојузниците на Орбан извлекле над 3,5 милијарди евра преку тендери

БРИСЕЛ — Високите функционери во владата на поранешниот унгарски премиер Виктор Орбан треба да бидат испитани за милијарди евра исчезнати средства од ЕУ, изјави за ПОЛИТИКО органот за контрола на корупцијата во земјата.

Повикот за враќање на исчезнатите пари доаѓа во време кога наследникот на Орбан, Петер Маѓар, се обидува да го убеди Брисел дека земјата е подготвена да добие повеќе од 10 милијарди евра од готовина од ЕУ замрзнати поради загриженост за владеењето на правото.

Ференц Пал Биро, претседател на Унгарскиот орган за интегритет, рече дека „високо рангираните политичари можат и можеби ќе бидат гонети“ поради нивна вмешаност во наводна шема за систематска измама на европските даночни обврзници за време на 16-годишното владеење на Орбан. Тој рече дека неговиот тим „идентификувал голем број кривични случаи каде што лично верувам дека треба да бидеме во позиција да ги вратиме тие средства бидејќи повеќето од нив веќе ја напуштиле земјата“, рече Биро. Тој не изнесе конкретни обвинувања против Орбан или други членови на неговиот внатрешен круг. Орбан и неговата партија Фидес не одговорија на барањата за коментар.

Унгарскиот орган за интегритет, кој беше основан во 2022 година како дел од реформите што ги промовира Брисел, го следи трошењето на средствата од ЕУ. Независен е од владата и веројатно ќе биде одговорен за помагање во расклопувањето на мрежите на партнерства создадени за време на Орбан, кои се протегаат низ сè, од градежништво до комунални услуги и медиуми. Биро е задолжен за надзорниот орган уште од неговото основање.

Според надзорниот орган, на три компании им биле доделени поголемиот дел од владините договори за обезбедување стоки и услуги, при што износот што се наплаќа за овие договори е вештачки зголемен. Биро рече дека владата потрошила околу 10 милијарди евра со овие три фирми во текот на изминатите четири години. Тој не ги именуваше вклучените компании.

„Преценетите цени, за кои веруваме дека се предмет на ризик од корупција… би изнесувале 3,5 милијарди евра“, рече тој, додавајќи дека тендерите за јавни набавки биле „манипулирани“ и основните артикли биле наплаќани по неколку пати поголема пазарна цена. Под претходната влада, унгарската држава „стана најголемиот субјект на пазарот“, рече тој.

Маѓар, кој положи заклетва на функцијата во мај по убедливата изборна победа еден месец претходно, постојано го обвинуваше својот претходник за корупција.