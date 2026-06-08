Силиконската Долина ги прегрна политиките на МАГА

Компаниите од Силиконската долина, вклучувајќи ја и „Мета“, одлучија да ја прифатат политиката на МАГА, некои од „прилично повеќе себични“ причини, рече поранешниот вицепремиер на Велика Британија, Ник Клег.

Клег, кој помина речиси седум години во „Мета“ како раководител на глобални прашања, изјави за поскастот „Остатокот е пари“ дека чувствувал како „многу добро време за мене да продолжам понатаму“ кога ја напуштил компанијата во март 2025 година, три месеци по почетокот на втората администрација на Трамп.

Раководителите кои претходно ја избегнуваа политиката се свртеа десно; самите производи „се променија целосно: од тоа да бидат човечки ориентирани кон тоа да бидат многу повеќе ориентирани кон содржина, честопати синтетичка содржина, алгоритамски препорачана“, рече Клег.

Тој, исто така, го доведе во прашање договорот на Велика Британија со американската софтверска компанија Палантир, изразувајќи негодување кон идеологијата на американската шпионска технолошка фирма и велејќи дека постојат оправдани загрижености за тоа дали „Палантир се прави премногу леплив“ – всадувајќи зависност кај своите клиенти.

Договорите на Палантир со Велика Британија беа предмет на растечки контроверзии во последните месеци. Минатата недела, во извештајот на парламентарниот комитет за наука, иновации и технологија се вели дека Палантир е „најзагрижувачкиот пример за растечката зависност на јавниот сектор од мал број големи технолошки добавувачи“.

Комитетот ја повика владата да го раскине договорот со Палантир во 2027 година, кога тоа е дозволено според клаузулата за раскинување на договорот.

Денот по тој извештај, поранешниот министер за здравство Вес Стритинг ги опиша директорите на Палантир како „злосторници на Блофелд“ на настан на лондонска конференција, но го бранеше управувањето на Палантир со здравствените податоци во Велика Британија и одби да каже дали договорот треба да заврши.

Престојот на Клег во срцето на американската технолошка индустрија започна во 2018 година, кога беше вработен како лобист за „Мета“ откако неговиот претходник, Елиот Шраге, поднесе оставка поради скандалот со Кембриџ Аналитика. Во времето кога работеше во „Мета“, Клег ги менаџираше последиците од тој скандал и создаде тело за надгледување на одлуките за модерирање на содржината на „Мета“.