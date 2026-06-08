И Израел и Иран се заканија со нови пожестоки напади ако не се почитува примирјето

И покрај тоа што Израел и Иран соопштија дека ги суспендираат нападите на барање на американскиот претседател Доналд Трамп, двете страни се заканија со пожестоки напади во случај да не се почитува најновото примирје.

Израелскиот министер за одбрана Израел Кац најави дека армијата ќе продолжи да дејствува во Либан ако Хезболах го нападне Израел.

– Секој напад врз северната заедница ќе доведе до напад врз Дахија, наведе Кац, алудирајќи на упориштето на Хезболах во јужните предградија на Бејрут.

Тој истакна дека Израел „категорички ги отфрла израелските закани“, додавајќи оти „ИДФ ќе продолжи да дејствува против терористичката организација Хезболах“.

Во меѓувреме иранскиот Совет за национална безбедност ги предупреди САД и Израел дека ако направат уште една грешка регионот ќе се претвори во „пекол“ за нив.

– Четириесет и седум години и 100 дена отпор – од бојното поле до градските плоштади, од градските плоштади до арената на политиката и дипломатијата – го променија светскиот безбедносен поредок. Доколку сатанската ционистичко-американска коалиција направи уште една грешка, регионот ќе стане пекол за нив, ја пренесе пораката секретарот на Советот, Мохамед Багер Золгхадр.