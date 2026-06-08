Трамп побара од Иран и Израел „веднаш“ да престанат да се гаѓаат

Американскиот претседател Доналд Трамп во понеделник побара и од Иран и од Израел „веднаш“ да ги прекинат воените напади еден врз друг.

„Израел и Иран мора веднаш да престанат со ‘пукање’“, напиша Трамп на Truth Social. Во втор пост, тој додаде дека двете земји „бараат веднаш да склучат ПРЕКИН НА ОГНОТ“ и дека мировните преговори продолжуваат, „под услов незнаењето или глупоста да не им се мешаат“.

Коментарите на Трамп дојдоа откако Иран лансираше ракети кон Израел во неделата навечер за прв пат откако прекинот на огнот, постигнат со посредство на САД, стапи на сила во април. Техеран рече дека нападот бил одмазда за израелските напади врз цели на Хезболах во Либан претходно истиот ден.

Иако Трамп го повика израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху да не возвраќа, Израел одговори со свои напади во раните утрински часови во понеделникот, игнорирајќи ги повиците на Трамп за воздржаност.

Израелските одбранбени сили соопштија дека погодиле објекти во Иран што се користат за складирање ракети и производство на компоненти за ракети, додека иранските државни медиуми објавија експлозии во Техеран, Исфахан, Караџ и Табриз.

По изгрејсонцето, израелската војска објави нов бараж од ракети лансирани од Иран. Портпаролот на иранските сили во Техеран, исто така, се закани дека ќе одговори „уште посилно“ доколку се случи понатамошна „агресија и акти на непријателство“.

Притисокот на Трамп за обновен прекин на огнот наиде на поддршка меѓу претставниците на ЕУ. Зборувајќи на маргините на состанокот на министрите за одбрана на Кипар во понеделникот, шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, рече дека е потребно „дипломатско решение“.

„Можеме да помогнеме по прекинот на огнот, исто така и со придружба на бродови, и за ова ќе разговараме денес“, рече таа.

Иранските вооружени сили објавија крај на воените операции против Израел, но предупредија на поостри напади доколку Израел продолжи со нападите врз Либан, според новинската агенција Фарс.

Централниот штаб на Хатам ол-Анбија беше цитиран дека „во поддршка на угнетениот народ на Либан“ Иран му дал „болен одговор“ на Израел откако вчера ги нападна јужните предградија на Бејрут.

„Според тоа, се најавува прекин на операциите на вооружените сили; но се нагласува дека доколку агресиите и злото продолжат, вклучително и во јужен Либан, ќе бидат преземени многу поостри и поразорни мерки“.

Израел изврши речиси 3.500 воздушни напади врз Либан и стотици контролирани експлозии откако САД објавија прекин на огнот за земјата кон средината на април, изјави либанскиот премиер Наваф Салам.

Салам рече дека Либан се стреми да го почитува прекинот на огнот, но дека најновиот иранско-израелски конфликт предизвикал дополнителни бранови на раселување, ограничувајќи ја способноста на Либан да ги прими семејствата што бегаат.

Најмалку 3.613 лица се убиени во израелските напади врз Либан од почетокот на војната на 2 март, според Министерството за здравство на земјата. Повеќе од 1 милион луѓе веќе се раселени од обновената израелска војна врз Либан, предизвикувајќи голема бегалска и хуманитарна криза.