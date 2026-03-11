Русија се враќа на Венециското биенале. ЕУ се заканува со санкции, организаторот вели „каде што има уметност, има и дијалог“

Венеција -Одлуката на Венециското биенале да ѝ дозволи на Русија да учествува на неговата престижна меѓународна уметничка изложба за прв пат по целосната инвазија на Украина во 2022 година е широко осудена како обид за рехабилитација на агресорската држава преку уметност.

Европската комисија предупреди дека би можела да го суспендира финансирањето од грантови на ЕУ за Венециското биенале доколку на Русија ѝ биде дозволено повторно да го отвори својот павилјон на овогодинешната изложба, изјави Хена Виркунен, извршен потпретседател на Европската комисија, и Глен Микалеф, комесарот за меѓугенерациска праведност, млади, култура и спорт.

Виркунен и Микалеф изјавија дека остро ја осудуваат одлуката на Фондацијата Биенале да ѝ дозволи на Русија повторно да го отвори својот национален павилјон на 61-та Меѓународна уметничка изложба на Венециското биенале во 2026 година.

„Европската комисија беше јасна во својот став во врска со нелегалната војна на агресија на Русија против Украина. Културата ги промовира и заштитува демократските вредности, поттикнува отворен дијалог, разновидност и слобода на изразување и никогаш не треба да се користи како платформа за пропаганда.“

Виркунен и Микалеф изјавија дека земјите-членки, институциите и организациите треба да дејствуваат во согласност со санкциите на ЕУ и да избегнуваат давање платформа на поединци кои активно ја поддржале или оправдале агресијата на Кремљ против Украина.

„Оваа одлука на Фондацијата Биенале не е компатибилна со колективниот одговор на ЕУ на бруталната агресија на Русија. Доколку Фондацијата Биенале продолжи со својата одлука да дозволи учество на Русија, ќе разгледаме понатамошни мерки, вклучително и суспендирање или прекинување на тековниот грант од ЕУ за Фондацијата Биенале.“

Украина ги повика организаторите на Венециското биенале да ја преиспитаат својата одлука за учеството на Русија и да ја задржат принципиелната позиција демонстрирана во 2022-24 година.

Украина изрази особена загриженост во врска со извештаите што ја поврзуваат Анастасија Карнеева, прогласената комесарка на рускиот павилјон, со руската одбранбена индустриска база.

Мелони се спротивставува на присуството на Москва на настанот

Владата на италијанската премиерка Џорџија Мелони изјави дека се спротивставува на присуството на Москва на настанот, додека министерот за надворешни работи на Литванија го опиша како „одвратен“.

Во петокот, меѓупартиска група европратеници објави писмо до организаторите на Биеналето (извор на француски јазик) во кое го осудува учеството на Русија како „неприфатливо“.

„Таквиот избор ризикува легитимирање на режим одговорен за континуирано насилство и неизбежно ќе го оштети угледот и моралниот интегритет на самото Биенале“, напишаа тие.

Во деновите по целосната инвазија на Русија врз Украина во 2022 година, Биеналето – една од водечките културни институции во Италија – забрани пристап до изданието од таа година за секој што е поврзан со руската влада, без да забрани учество од целата земја.

Сепак, оттогаш, Русија е впечатлива по своето отсуство, дури отиде дотаму што го изнајми својот павилјон на Боливија во 2024 година.

Сепак, таа се појавува на списокот на земји учеснички (извор на француски) за изложбата во 2026 година, која ќе се одржи од 9 мај до 22 ноември.

Што знаеме за рускиот проект

Не е познато дали рускиот павилјон ќе биде отворен во текот на целото времетраење на настанот. Рускиот проект, нетипичен за биенале, е во форма на серија звучни изведби насловени како „Дрво вкоренето во небото“, осмислени од разни уметници.

Најмалку 38 млади музичари, поети и филозофи од различни земји учествуваат во проектот.

Првата од овие изведби треба да биде претставена во текот на деновите за печатот од 5 до 8 мај.

Организаторите на рускиот проект објаснуваат дека сликата евоцирана во насловот, онаа на дрво вкоренето во небото, била инспирирана од француската филозофка Симон Веј. „Овој парадокс – вкоренет во небото – е во срцето на тензијата на проектот: помеѓу видливото и невидливото, помеѓу она што се смета за извор на значење и каде што тоа значење се манифестира“, објаснуваат тие.

Што вели организаторот

„Биеналето, како и градот Венеција, продолжува да биде место на дијалог, отвореност и уметничка слобода, охрабрувајќи врски меѓу луѓето и културите, со непоколеблива надеж да се види крај на конфликтот и страдањето“, рекоа организаторите во соопштение објавено во среда.

Претседателот на Биеналето, Пјетранџело Бутафуоко, кој ќе ја преземе својата функција во март 2024 година, рече дека поканил луѓе „од сите области на конфликт да ги споделат своите гледишта“.

„Веруваме дека каде што има уметност, има и дијалог“, изјави тој (извор на француски) за левичарскиот дневен весник „Ла Република“.

Уметници од Русија, Украина и Белорусија – близок сојузник на Москва, која го одобри користењето на нејзината територија за време на инвазијата – ќе бидат присутни во Венеција, заедно со ирански, израелски и американски уметници.

Бутафуоко беше критикуван поради неговата блискост со крајно десничарската влада на Мелони, која го назначи.

Рим, кој е цврст поддржувач на Украина, ја критикуваше одлуката за реинтеграција на Русија.

Министерството за култура издаде соопштение во кое се вели (извор на француски) дека одлуката е донесена „во целосна независност од страна на Фондацијата Биенале, и покрај противењето на италијанската влада“.

„Културно варосување“ критикувано од сите страни

Не е изненадувачки што враќањето брзо беше прифатено од официјалниот дискурс на Кремљ. Михаил Швидкој, специјален претставник на рускиот претседател Владимир Путин за меѓународна културна соработка, изјави за медиумите (извор на француски) дека учеството на Русија е „уште еден доказ дека руската култура не е изолирана и дека обидите за нејзино замолчување – преземени во последните четири години од западните политички елити – не успеаја“.

Ова е првиот уметнички проект што се одржува во рускиот национален павилјон во Венеција од 2021 година. Фондацијата Биенале, која го организира главниот проект, не ги контролира националните павилјони и не го забрани учеството на Русија. Сепак, многумина сега тврдат дека без согласност на менаџментот, руското учество би било невозможно.

Ксенија Малих, една од кустосите на украинскиот павилјон на Биеналето, изјави за украинскиот јавен телевизиски канал „Суспилне“ дека враќањето на Русија на големите меѓународни уметнички настани не е изненадување за украинската културна сцена.

„За жал, секој што бил вклучен во меѓународни културни проекти во последните четири години не е навистина изненаден, бидејќи Русија отсекогаш наоѓала начин да биде присутна, на еден или друг начин, на големи места“, рече таа.

Министерот за надворешни работи на Литванија, Кестутис Будрис, отиде подалеку, пишувајќи на X дека одлуката да се „постили црвениот тепих за темната руска културна дипломатија е подли“.

Противниците на Кремљ во уметничката заедница сметаат дека гласовите на протест треба да се слушнат и во Венеција. „Мислам дека [враќањето на Русија на Венециското биенале] е одлична можност да се даде директна уметничка изјава против сегашната руска влада“, вели (извор на француски) руската сопственичка на галерија Марат Гуелман, која сега живее во егзил. „Едноставно би можеле да организираме фестивал на отворено пред рускиот павилјон.“

Надежда Толоконикова, уметница и членка на Пуси Рајот и Платформата на руските демократски сили во PACE, веќе најави настап на Биеналето. Пуси Рајот одат на Биеналето со алтернативен и посветен став, за да не се срамат“, напиша таа на X. „Сакаме да ја изразиме нашата безусловна поддршка за Пуси Рајот. „Сакаме да ја изразиме нашата безусловна поддршка за Украина, жртвите на руските воени злосторства, руските политички затвореници и украинските притвореници.“

Без да се препуштаме на теории на заговор и да признаваме чиста случајност, критичарите забележуваат дека враќањето на Русија во Венеција доаѓа во време кога меѓународните спортски тела исто така почнуваат повторно да ги отвораат своите врати за Русија, со спортисти кои се натпреваруваат под руското знаме на Зимските параолимписки игри што се одржуваат овој месец во Италија. (Еуроњус)