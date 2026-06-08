Поетот Христо Петрески освои престижна награда во Црна Гора

08/06/2026 07:59

На Меѓународниот поетски фестивал Брегот на поетите во Даниловград (Црна Гора), македонскиот поет Христо Петрески ја освои највисоката и единствената награда Александар Секулиќ.

Во образложението на Стручната жири-комисија составена од универзитетски професори, критичари и писатели се вели дека Петрески се наградува за креативниот и творечки лирски опус со осведочени уметнички вредности.

Христо Петрески настапи и на Тркалезната маса на тема Поезијата денес, како и на централниот митинг покрај реката Зета во центарот на Даниловград.

Досегашни добитници на наградата која го носи името на познатиот поет Александар Секулиќ, се Перо Зубац и Радомир Андриќ.

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