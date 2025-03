Два силни земјотреси од 7,3 и 7,1 степен – се тресеа три држави (видео)

Земјотрес со јачина од 7,3 степени според Рихтеровата скала го погоди Мјанмар.

Breaking: Buildings collapsed in Bangkok, Thailand, following a magnitude 7.6 earthquake with its epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/gU2DhyLfKK — Am I Wrong? (@MIWrongg) March 28, 2025

Првиот земјотрес со јачина од 7,3 степени според Рихтеровата скала е регистриран на 33 километри југозападно од Мандалеј, на длабочина од 10 километри.

По 12 минути е регистриран втор земјотрес со јачина од 7,1 степени според Рихтеровата скала. Беше на длабочина од 35 километри, 45 километри јужно од Мандалеј.

Во некои објави на социјалната мрежа Х се наведува и дека јачината на земјотресот бил 7,7 степени според Рихтеровата скала.

#BREAKING A 7.7 magnitude earthquake struck Thailand’s capital, Bangkok, on Friday, causing buildings to sway, Associated Press reports . The quake, with a shallow depth of 10 km, had its epicenter in neighboring Myanmar, according to preliminary reports. The tremor alarmed… pic.twitter.com/ZzHZy9oVhm — MDWLive! News (@MDWLiveFeed) March 28, 2025

На едно од објавените видеа се гледа како облакодер се урива како да е направен од песок.

🚨Earthquake Thailand and Myanmar Burma🚨 BREAKING – Bangkok – High Rise Apartment Collapses – Under construction – unknown casualties. Initial reports from Myanmar Burma indicate 7.7 heavy damage. 13:22 hours local / 02:22 Eastern Toronto time. Family and friends all safe… pic.twitter.com/eBthJwNw0T — DonaldBest.CA * DO NOT COMPLY (@DonaldBestCA) March 28, 2025

Граѓаните оставаат бројни коментари на веб-страницата на ЕМСЦ, известувајќи дека земјотресот бил многу силно почувствуван во соседна Индија, но и во Тајланд.

Објавени се снимки кои покажуваат како силно се почувствувал земјотресот во Бангкок, кој е оддалечен речиси 1.000 километри од епицентарот.

🇹🇭🇲🇲 | URGENTE: imágenes de Bangkok, Tailandia, tras el sismo de magnitud 7,7 sentido en Birmania: pic.twitter.com/RAyYa8uvnR — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 28, 2025

Очигледно една од зградите се урнала во Бангкок. Телеграф не можеше да ја потврди оваа информација.

#Earthquake confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 16 mi S of #Sagaing (#Myanmar) || 9 min ago (local time 13:02:18). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/PYE1YSdE9o — EMSC (@LastQuake) March 28, 2025

Тие велат дека земјотресот траел многу долго.

„Ова е најдолгиот земјотрес во последните години, некако се потресе повеќе од вообичаено овде во Тајланд“, се вели во еден коментар.

EMSC објави серија предупредувања и совети до населението погодено од земјотресот на својот профил на социјалните мрежи X.

Меѓу другото, на луѓето им беше препорачано да ги следат упатствата на локалните власти и дека не може да се исклучи поголема штета.

