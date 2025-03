Драматични снимки: По 40 часа под урнатините, двајца мажи извлечени живи

Драматични снимки пристигнуваат од Мјанмар каде спасувачите се тркаат со времето за да ги извлечат преживеаните од под урнатините што ги остави разорниот земјотрес.

Еден млад човек беше извлечен од урнатините на урнатата зграда во главниот град Најпидау од страна на спасувачките екипи од Сингапур и Мјанмар во неделата, јави воената телевизија на земјата.

Тој бил спасен откако поминал повеќе од 40 часа под куп бетон и железо.

На спасувачите од Силите за цивилна одбрана на Сингапур (СЦДФ) и противпожарната служба на Мјанмар им беа потребни околу 24 часа да стигнат до човекот од урнатините и да го извлечат, изјави спасувач за МРТВ.

#MyanmarEarthquake | A man trapped under a collapsed building in Myanmar’s Naypyidaw for 40 hours has been pulled out alive by rescue teams. pic.twitter.com/gfsTTx3Egi

— The Federal (@TheFederal_News) March 30, 2025