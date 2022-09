Доминиканската Република погодена од ураган, ветрот турна дрвја и далноводи

Ураганот Фиона денеска ја зафати Доминиканската Република додека Порторико се подготвува за уште еден ден со силен дожд и опасни по живот поплави, соопшти американската владина агенција еден ден откако островот ја загуби струјата.

Доминиканската Република е зафатена од екстремно силен дожд, како и од ветрови со брзина од 90 милји на час, изјави Ерик Блејк од Националниот центар за урагани на САД, додека бурното време во Порторико почнува да се стабилизира.

Илјадници Порториканци живеат под импровизирани покриви од церада по ураганот Марија во 2017 година.

Ураганот Фиона го зафати Порторико во неделата попладне, пет години откако територијата на САД на Карибите беше погодена од ураганот Марија.

Во септември 2017 година, Марија го предизвика најголемиот прекин на струја во историјата на САД, според Порториканскиот центар за нова економија.

Фиона рано денеска урна дрвја, далноводи и билборди во градовите Пунта Кана, Ла Романа и Ел Сеибо во источна Доминиканска Република. Хуманитарните организации рекоа дека засега нема извештаи за повредени.

Хуан Мануел Мендез, директор на Доминиканскиот центар за итни операции, предупреди дека дождот може да продолжи два дена, иако центарот на ураганот се оддалечува од доминиканската територија подоцна во понеделник.

Fiona is packing sustained winds of 90 mph, and is near Samana Dominican Republic. The hurricane will stay well east of the contiguous U.S… but could be close to Bermuda Thursday night. pic.twitter.com/Am5ozn4WRQ

— James Spann (@spann) September 19, 2022